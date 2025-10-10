Advertisement

فنون ومشاهير

هذا ما يطلبه فضل شاكر من القضاء اللبناني

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:35
في قضية الفنان فضل شاكر، أكدت المحامية أماتا مبارك ان موكلها لا تربطه أي علاقة بموقوفين لدى السلطات، مشيرة إلى أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير
وأضافت في تصريحات تلفزيونية أن فضل بريء من التهم المنسوبة إليه وهو يطلب محاكمة عادلة غير خاضعة لأي اعتبارات سياسية. 

وأوضحت أنه اتخذ قرار تسليم نفسه منذ مدة، إلا أنه كان ينتظر الوقت المناسب لذلك، معتبرة أن اللحظة قد حانت لمعالجة قضيته ضمن مناخ قضائي نزيه.

وأكدت أن كل المؤشرات تدل على أن المرحلة الراهنة لن تشهد تسييساً في التعاطي مع الملف، ما يعزز فرص نيل شاكر محاكمة عادلة تنظر في الوقائع بعيدًا عن التجاذبات.


