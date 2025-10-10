Advertisement

فنون ومشاهير

شائعات تطال فناناً شهيراً... هكذا علّق على خبر وفاته

Lebanon 24
10-10-2025 | 07:19
A-
A+
Doc-P-1427708-638957031006237735.jpg
Doc-P-1427708-638957031006237735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أخباراً غير صحيحة عن وفاة الفنان المصري رشوان توفيق.
Advertisement
 
كذلك، غضبت عائلة الفنان المصريّ، بعدما زج إسمه في بعض وقائع النصب، ما دفع توفيق إلى التوضيح قائلا، إنّ "هذه الشائعات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وأنا لا أملك أي حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أنه يستخدم هاتفه المحمول في الرد على المكالمات الهاتفية الواردة إليه فقط، وإجراء مكالمات هاتفية بأسرته ومعارفه للاطمئنان عليهم.

وأعرب عن استيائه وغضبه الشديد من الشائعات المتداولة بحقه، مبينًا أنه فقط أجرى عملية جراحية لعينيه، وحالته الصحية مستقرة، مطمئنًا جمهوره ومحبيه. (ارم نيوز)
 
 
بعد تداول اسمه في قضايا نصب.. رشوان توفيق يوضح حقيقة حساباته
 
مواضيع ذات صلة
شائعات تطالُ "تسليم السلاح"
lebanon 24
10/10/2025 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
10/10/2025 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
lebanon 24
10/10/2025 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أول تعليق من ترامب على شائعات "وفاته": الأمر جنوني
lebanon 24
10/10/2025 21:09:22 Lebanon 24 Lebanon 24

رشوان توفيق

ارم نيوز

أخبار

شوان

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:37 | 2025-10-10
09:40 | 2025-10-10
07:25 | 2025-10-10
04:35 | 2025-10-10
04:15 | 2025-10-10
02:42 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24