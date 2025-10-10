شائعات تطال فناناً شهيراً... هكذا علّق على خبر وفاته

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ، أخباراً غير صحيحة عن وفاة الفنان المصري .

كذلك، غضبت عائلة الفنان المصريّ، بعدما زج إسمه في بعض وقائع النصب، ما دفع توفيق إلى التوضيح قائلا، إنّ "هذه الشائعات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وأنا لا أملك أي حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي".



وأشار إلى أنه يستخدم هاتفه المحمول في الرد على المكالمات الهاتفية الواردة إليه فقط، وإجراء مكالمات هاتفية بأسرته ومعارفه للاطمئنان عليهم.



وأعرب عن استيائه وغضبه الشديد من الشائعات المتداولة بحقه، مبينًا أنه فقط أجرى عملية جراحية لعينيه، وحالته الصحية مستقرة، مطمئنًا جمهوره ومحبيه. (ارم نيوز)