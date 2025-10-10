22
فنون ومشاهير
لديها طفل رضيع... توقيف فنانة شهيرة في قضيّة مخدرات
Lebanon 24
10-10-2025
|
09:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توقيفها للإشتباه بها بتعاطي المخدرات، حظيت الفنانة
التركية
ميريتش آرال بتعاطف رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
، لأنّها اعتقلت تاركة طفلها الرضيع
في المنزل
.
Advertisement
وعمدت الفنانة الموقوفة إلى إرسال حليبها بواسطة زجاجة لرضيعها في المنزل، إلى حين إنتهاء إجراءات التحقيق معها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة موقوفة مع العديد من المشاهير في
تركيا
. (الامارات 24)
