فنون ومشاهير

لديها طفل رضيع... توقيف فنانة شهيرة في قضيّة مخدرات

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:40
بعد توقيفها للإشتباه بها بتعاطي المخدرات، حظيت الفنانة التركية ميريتش آرال بتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لأنّها اعتقلت تاركة طفلها الرضيع في المنزل.
وعمدت الفنانة الموقوفة إلى إرسال حليبها بواسطة زجاجة لرضيعها في المنزل، إلى حين إنتهاء إجراءات التحقيق معها.


وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة موقوفة مع العديد من المشاهير في تركيا. (الامارات 24)
 
 
 
