Advertisement

فنون ومشاهير

بعد قرار إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية... عقوبة مشددة بإنتظار بلوغر شهيرة

Lebanon 24
10-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1427911-638957384512782002.jpg
Doc-P-1427911-638957384512782002.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوغر المصرية المعروفة باسم "سوزي الأردنية" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير مشروع.
Advertisement


ويأتي هذا القرار بعد التحفظ على أموالها وممتلكاتها، إثر اتهامها بـ غسل أموال ناتجة عن نشاطها عبر تطبيق "تيك توك".


وكان قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة قد أصدر، في 18 أيلول الماضي، قرارًا بتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.


ووفقًا لخبراء قانونيين، تواجه سوزي الأردنية عقوبة مشددة في حال إدانتها، بموجب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

وسبق أن باشرت الجهات المختصة التحقيق مع "سوزي الأردنية" بعد البلاغ المقدم ضدها بتهمة "بث مقاطع فيديو تتضمن الإساءة إلى رموز ومقدسات دينية" من خلال أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محامي المتهمة أن "موكلته لم تقصد على الإطلاق الإساءة للرموز الدينية".


وأضاف أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة الترند والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام النيابة".
مواضيع ذات صلة
82 فيديو فاضح.. بلوغر عربية تُحال إلى المحاكمة
lebanon 24
11/10/2025 13:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
lebanon 24
11/10/2025 13:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قرار تجديد حبسها 15 يومًا… بلوغر شهيرة تواجه تهمة جديدة
lebanon 24
11/10/2025 13:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة
lebanon 24
11/10/2025 13:28:02 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

محكمة جنايات القاهرة

المحكمة الاقتصادية

المعلوماتية

الأردنية

القاهرة

الدينية

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:34 | 2025-10-11
02:20 | 2025-10-11
02:15 | 2025-10-11
00:38 | 2025-10-11
16:53 | 2025-10-10
16:32 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24