بعد قرار إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية... عقوبة مشددة بإنتظار بلوغر شهيرة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوغر المعروفة باسم "سوزي " إلى المحاكمة الجنائية أمام ، بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، واستغلال بشكل غير مشروع.ويأتي هذا القرار بعد التحفظ على أموالها وممتلكاتها، إثر اتهامها بـ غسل أموال ناتجة عن نشاطها عبر تطبيق "تيك توك".وكان قاضي المعارضات في قد أصدر، في 18 أيلول الماضي، قرارًا بتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.ووفقًا لخبراء قانونيين، تواجه سوزي الأردنية عقوبة مشددة في حال إدانتها، بموجب قانون مكافحة الجرائم رقم 175 لسنة 2018، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.وسبق أن باشرت الجهات المختصة التحقيق مع "سوزي الأردنية" بعد البلاغ المقدم ضدها بتهمة "بث مقاطع فيديو تتضمن الإساءة إلى رموز ومقدسات دينية" من خلال أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محامي المتهمة أن "موكلته لم تقصد على الإطلاق الإساءة للرموز ".وأضاف أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام ".