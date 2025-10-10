26
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد قرار إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية... عقوبة مشددة بإنتظار بلوغر شهيرة
Lebanon 24
10-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت جهات التحقيق المختصة إحالة البلوغر
المصرية
المعروفة باسم "سوزي
الأردنية
" إلى المحاكمة الجنائية أمام
المحكمة الاقتصادية
، بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام، واستغلال
مواقع التواصل الاجتماعي
بشكل غير مشروع.
Advertisement
ويأتي هذا القرار بعد التحفظ على أموالها وممتلكاتها، إثر اتهامها بـ غسل أموال ناتجة عن نشاطها عبر تطبيق "تيك توك".
وكان قاضي المعارضات في
محكمة جنايات القاهرة
قد أصدر، في 18 أيلول الماضي، قرارًا بتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووفقًا لخبراء قانونيين، تواجه سوزي الأردنية عقوبة مشددة في حال إدانتها، بموجب قانون مكافحة الجرائم
المعلوماتية
رقم 175 لسنة 2018، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وسبق أن باشرت الجهات المختصة التحقيق مع "سوزي الأردنية" بعد البلاغ المقدم ضدها بتهمة "بث مقاطع فيديو تتضمن الإساءة إلى رموز ومقدسات دينية" من خلال أحد مقاطع الفيديو، فيما أكد محامي المتهمة أن "موكلته لم تقصد على الإطلاق الإساءة للرموز
الدينية
".
وأضاف أن "ما حدث يعد تلاعبًا متعمدًا لاستغلال اسمها في صناعة
الترند
والإساءة إلى سمعتها"، مؤكدًا أن "دفاعه سيقدم ما يثبت حسن نيتها أمام
النيابة
".
