فنون ومشاهير
تزوجت 3 مرات.. أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما إليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:38
photos
ترددت أنباء مؤخرا عن وجود خلافات بين الفنانة
السورية
أصالة نصري
وزوجها الشاعر
العراقي
فائق حسن بسبب تباين وجهات النظر بينهما.
مع الإشارة إلى ان بعض المقربين منهما يتوسطون لإصلاح العلاقة بين
الثنائي
.
وكانت
أصالة
نفت أكثر من مرة وجود أي خلاف بينها وبين زوجها، مشددة على أن علاقتهما مستمرة بشكل طبيعي.
يُشار إلى ان أصالة تزوجت 3 مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما
شام
عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية عام 2006 من المخرج والمنتج
طارق العريان
الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في أيار 2011، وفي 6 كانون الثاني 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عنه.
وفي أيلول 2021 أعلنت أصالة زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن.
خبر حزين.. وفاة فنان إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة (صورة)
04:34 | 2025-10-11
11/10/2025 04:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سحبها وأسقطها أرضاً أمام الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة شهيرة (فيديو)
Lebanon 24
سحبها وأسقطها أرضاً أمام الجمهور.. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة شهيرة (فيديو)
02:20 | 2025-10-11
11/10/2025 02:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي وترقص مع عريسها بأجواء رومانسية (فيديو)
Lebanon 24
بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي وترقص مع عريسها بأجواء رومانسية (فيديو)
02:15 | 2025-10-11
11/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية... عقوبة مشددة بإنتظار بلوغر شهيرة
Lebanon 24
بعد قرار إحالتها إلى المحاكمة الاقتصادية... عقوبة مشددة بإنتظار بلوغر شهيرة
23:00 | 2025-10-10
10/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق سراحها في قضية مخدرات... فنانة شهيرة تثير الجدل مجددًا بتصريحات عن التدخين (فيديو)
Lebanon 24
بعد إطلاق سراحها في قضية مخدرات... فنانة شهيرة تثير الجدل مجددًا بتصريحات عن التدخين (فيديو)
16:53 | 2025-10-10
10/10/2025 04:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
11/10/2025 13:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
11/10/2025 13:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
11/10/2025 13:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
