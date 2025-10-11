Advertisement

تزوجت 3 مرات.. أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-10-2025 | 00:38
ترددت أنباء مؤخرا عن وجود خلافات بين الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بسبب تباين وجهات النظر بينهما. 
مع الإشارة إلى ان بعض المقربين منهما يتوسطون لإصلاح العلاقة بين الثنائي

وكانت أصالة نفت أكثر من مرة وجود أي خلاف بينها وبين زوجها، مشددة على أن علاقتهما مستمرة بشكل طبيعي. 

يُشار إلى ان أصالة تزوجت 3 مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية عام 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في أيار 2011، وفي 6 كانون الثاني 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عنه.

وفي أيلول 2021 أعلنت أصالة زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن. 
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24