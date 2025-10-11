لحظات رعب.. سقف ينهار قرب حفيدة فنان (فيديو)

Advertisement

وبحسب والدها زهرة، كانت مريم ضمن جولة فنية شملت مدنًا إيطالية بينها جنوة وڤيرتشيلي وفلورنسا، وقدّمت عروضًا في مسارح وقصور تاريخية تعكس جمال القديمة. وأثناء أدائها إحدى مقطوعات باجانيني على آلة الكمان أمام الجمهور، وقع جزء من السقف قربها.وأضاف الوالد أنّ ابنته "شربت كوبًا من الماء، ونُظّف الكمان من الغبار، ثم عادت إلى المنصّة وأكملت الحفل بعد أن هدأت قليلًا". ولفت إلى أنّ القصور التي احتضنت العروض تُعد من تحف ، غير أنّ أعمال الترميم تبدو متداعية في بعض المواضع، وهو ما قد يفسّر الحادث.