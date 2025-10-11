22
لحظات رعب.. سقف ينهار قرب حفيدة فنان (فيديو)
Lebanon 24
11-10-2025
|
12:27
A-
A+
نجت العازفة الشابة مريم
أبو زهرة
، حفيدة الفنان
عبد الرحمن أبو زهرة
، من حادث مفاجئ خلال حفل موسيقي في
إيطاليا
، بعدما سقط جزء من سقف قصر تاريخي على بُعد سنتيمترات منها، من دون إصابات.
وبحسب والدها
أحمد أبو
زهرة، كانت مريم ضمن جولة فنية شملت مدنًا إيطالية بينها جنوة وڤيرتشيلي وفلورنسا، وقدّمت عروضًا في مسارح وقصور تاريخية تعكس جمال
العمارة
الإيطالية
القديمة. وأثناء أدائها إحدى مقطوعات باجانيني على آلة الكمان أمام الجمهور، وقع جزء من السقف قربها.
وأضاف الوالد أنّ ابنته "شربت كوبًا من الماء، ونُظّف الكمان من الغبار، ثم عادت إلى المنصّة وأكملت الحفل بعد أن هدأت قليلًا". ولفت إلى أنّ القصور التي احتضنت العروض تُعد من تحف
عصر النهضة
، غير أنّ أعمال الترميم تبدو متداعية في بعض المواضع، وهو ما قد يفسّر الحادث.
