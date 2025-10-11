Advertisement

فنون ومشاهير

لحظات رعب.. سقف ينهار قرب حفيدة فنان (فيديو)

Lebanon 24
11-10-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1428191-638958079055650057.png
Doc-P-1428191-638958079055650057.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجت العازفة الشابة مريم أبو زهرة، حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، من حادث مفاجئ خلال حفل موسيقي في إيطاليا، بعدما سقط جزء من سقف قصر تاريخي على بُعد سنتيمترات منها، من دون إصابات.
Advertisement

وبحسب والدها أحمد أبو زهرة، كانت مريم ضمن جولة فنية شملت مدنًا إيطالية بينها جنوة وڤيرتشيلي وفلورنسا، وقدّمت عروضًا في مسارح وقصور تاريخية تعكس جمال العمارة الإيطالية القديمة. وأثناء أدائها إحدى مقطوعات باجانيني على آلة الكمان أمام الجمهور، وقع جزء من السقف قربها.

وأضاف الوالد أنّ ابنته "شربت كوبًا من الماء، ونُظّف الكمان من الغبار، ثم عادت إلى المنصّة وأكملت الحفل بعد أن هدأت قليلًا". ولفت إلى أنّ القصور التي احتضنت العروض تُعد من تحف عصر النهضة، غير أنّ أعمال الترميم تبدو متداعية في بعض المواضع، وهو ما قد يفسّر الحادث.
مواضيع ذات صلة
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
lebanon 24
12/10/2025 04:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
12/10/2025 04:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات رومانسية تجمع الفنانة رحمة رياض بزوجها الوسيم (فيديو)
lebanon 24
12/10/2025 04:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه
lebanon 24
12/10/2025 04:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن

عصر النهضة

الإيطالية

أبو زهرة

الإيطالي

أحمد أبو

العمارة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:26 | 2025-10-11
15:52 | 2025-10-11
14:18 | 2025-10-11
09:12 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
06:45 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24