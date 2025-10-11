22
ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاده بصورة نادرة.. وهذا عمره
Lebanon 24
11-10-2025
|
14:18
A-
A+
احتفلت نور
عمرو دياب
، ابنة النجم
المصري عمرو
دياب
من الفنانة
شيرين رضا
، بعيد ميلاد والدها الرابع والستين عبر إنستغرام، ناشرةً صورة نادرة من طفولتها بين ذراعيه، وأرفقتها برسالة مؤثرة ملأى بالفخر والمحبة.
وظهرت نور رضيعة في لقطة دافئة برفقة والدها الذي بدا شابًا بابتسامته المألوفة، وعلّقت: "
عيد ميلاد سعيد
لأبي الرائع.. شخص فريد من نوعه، قوي، ذكي، وحكيم، وكل ما هو طيب حتى أعماقه. أحبك كثيرًا".
المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين هنّأوا "الهضبة" وأشادوا بعلاقته بابنته المقيمة في
لندن
. وتأتي هذه اللفتة بعد جدلٍ سابق حول تصريح منسوب لنور قالت فيه: "أنا بنت
شيرين
رضا مش عمرو دياب"، قبل أن توضّح لاحقًا أنها لم تقصد الإساءة وأنها تفخر بوالدها وتدعمه عبر حساباتها.
يحتفل عمرو دياب هذا العام بسنته الـ64 بعد مسيرة تجاوزت أربعة عقود قدّم خلالها نحو 40 ألبومًا. (العين)
