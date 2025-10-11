ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاده بصورة نادرة.. وهذا عمره

Advertisement

وظهرت نور رضيعة في لقطة دافئة برفقة والدها الذي بدا شابًا بابتسامته المألوفة، وعلّقت: " لأبي الرائع.. شخص فريد من نوعه، قوي، ذكي، وحكيم، وكل ما هو طيب حتى أعماقه. أحبك كثيرًا".المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين هنّأوا "الهضبة" وأشادوا بعلاقته بابنته المقيمة في . وتأتي هذه اللفتة بعد جدلٍ سابق حول تصريح منسوب لنور قالت فيه: "أنا بنت رضا مش عمرو دياب"، قبل أن توضّح لاحقًا أنها لم تقصد الإساءة وأنها تفخر بوالدها وتدعمه عبر حساباتها.يحتفل عمرو دياب هذا العام بسنته الـ64 بعد مسيرة تجاوزت أربعة عقود قدّم خلالها نحو 40 ألبومًا. (العين)