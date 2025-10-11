Advertisement

فنون ومشاهير

ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاده بصورة نادرة.. وهذا عمره

Lebanon 24
11-10-2025 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1428220-638958146538031376.jpg
Doc-P-1428220-638958146538031376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت نور عمرو دياب، ابنة النجم المصري عمرو دياب من الفنانة شيرين رضا، بعيد ميلاد والدها الرابع والستين عبر إنستغرام، ناشرةً صورة نادرة من طفولتها بين ذراعيه، وأرفقتها برسالة مؤثرة ملأى بالفخر والمحبة.
Advertisement

وظهرت نور رضيعة في لقطة دافئة برفقة والدها الذي بدا شابًا بابتسامته المألوفة، وعلّقت: "عيد ميلاد سعيد لأبي الرائع.. شخص فريد من نوعه، قوي، ذكي، وحكيم، وكل ما هو طيب حتى أعماقه. أحبك كثيرًا".

المنشور لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين هنّأوا "الهضبة" وأشادوا بعلاقته بابنته المقيمة في لندن. وتأتي هذه اللفتة بعد جدلٍ سابق حول تصريح منسوب لنور قالت فيه: "أنا بنت شيرين رضا مش عمرو دياب"، قبل أن توضّح لاحقًا أنها لم تقصد الإساءة وأنها تفخر بوالدها وتدعمه عبر حساباتها.

يحتفل عمرو دياب هذا العام بسنته الـ64 بعد مسيرة تجاوزت أربعة عقود قدّم خلالها نحو 40 ألبومًا. (العين)
نور عمرو دياب
مواضيع ذات صلة
كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده.. وهذا عمره
lebanon 24
12/10/2025 04:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة.. عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها
lebanon 24
12/10/2025 04:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. هكذا عايدتها
lebanon 24
12/10/2025 04:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها
lebanon 24
12/10/2025 04:22:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عيد ميلاد سعيد

المصري عمرو

ميلاد سعيد

عمرو دياب

شيرين رضا

نور عمر

شيرين

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:26 | 2025-10-11
15:52 | 2025-10-11
12:27 | 2025-10-11
09:12 | 2025-10-11
09:00 | 2025-10-11
06:45 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24