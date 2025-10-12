25
خلال محاولة سرقة.. مصرع فنان شاب وهذه تفاصيل التحقيقات الأولية
Lebanon 24
12-10-2025
|
00:46
لقي الفنان وعارض الأزياء الأرجنتيني فيدي دوركاز (29 عامًا) مصرعه إثر إطلاق النار عليه من قبل لصوص كانوا على دراجة نارية في حي "أمبلاسيو دانيال غارزا" في مكسيكو سيتي، وذلك قبل أيام قليلة من ظهوره المقرر في برنامج مسابقة الرقص المكسيكي "Las Estrellas Bailan En Hoy".
وأفادت السلطات المحلية أن دوركاز تلقى ثلاث طلقات نارية، إحداها في الرقبة، أثناء محاولته العودة إلى منزله بعد تدريبات الرقص. ولم يُعلن عن أي مشتبه بهم حتى الآن، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث كان محاولة سرقة فاشلة.
ونعى البرنامج الفنان الشاب على منصات التواصل، مؤكداً تضامنه مع عائلته وحبيبته ماريانا آفيلا، التي شاركت بدورها منشورات مؤثرة عبر الإنترنت تعبر عن فقدانها العميق.
يذكر أن دوركاز كان معروفًا بأغنيتيه الناجحتين "No Eres Tu" و "Cara Bonita"، وعمل سابقاً كعارض أزياء لعلامتي
جورجيو
أرماني و دولتشي آند غابانا. (روسيا اليوم)
