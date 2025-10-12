24
فنون ومشاهير
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
12-10-2025
|
07:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت غنى شقيقة الإعلامية الراحلة
يمنى شري
، أنّ "أختها دُفِنَت في
كندا
وليس في
لبنان
، تنفيذًا لوصيتها، إذ قضت أيامها الأخيرة هناك".
وأضافت غنى في ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل يمنى، أنّ "شقيقتها تحلت بقوة الإيمان والعزيمة وفضلت أن تحارب المرض بصمت دون أن تقلق أحدًا، أو تخبر أحدًا بتفاصيل معاناتها".
وتابعت أنّ "شقيقتها أخفت حقيقة مرضها حتى على المقربين منها، حيث أكدت لهم أنها مصابة بالتهاب رئوي حاد، دون
الكشف عن
إصابتها بسرطان مميت".
