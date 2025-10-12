Advertisement

فنون ومشاهير

لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟

Lebanon 24
12-10-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1428401-638958760709144854.jpg
Doc-P-1428401-638958760709144854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت غنى شقيقة الإعلامية الراحلة يمنى شري، أنّ "أختها دُفِنَت في كندا وليس في لبنان، تنفيذًا لوصيتها، إذ قضت أيامها الأخيرة هناك". 
Advertisement

وأضافت غنى في ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل يمنى، أنّ "شقيقتها تحلت بقوة الإيمان والعزيمة وفضلت أن تحارب المرض بصمت دون أن تقلق أحدًا، أو تخبر أحدًا بتفاصيل معاناتها".

وتابعت أنّ "شقيقتها أخفت حقيقة مرضها حتى على المقربين منها، حيث أكدت لهم أنها مصابة بالتهاب رئوي حاد، دون الكشف عن إصابتها بسرطان مميت".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
lebanon 24
12/10/2025 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
lebanon 24
12/10/2025 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
lebanon 24
12/10/2025 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري
lebanon 24
12/10/2025 17:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الكشف عن

في ذكر

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:30 | 2025-10-12
09:00 | 2025-10-12
08:18 | 2025-10-12
06:52 | 2025-10-12
06:00 | 2025-10-12
05:41 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24