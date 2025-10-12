لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟

كشفت غنى شقيقة الإعلامية الراحلة ، أنّ "أختها دُفِنَت في وليس في ، تنفيذًا لوصيتها، إذ قضت أيامها الأخيرة هناك".

وأضافت غنى في ذكرى مرور 40 يوماً على رحيل يمنى، أنّ "شقيقتها تحلت بقوة الإيمان والعزيمة وفضلت أن تحارب المرض بصمت دون أن تقلق أحدًا، أو تخبر أحدًا بتفاصيل معاناتها".



وتابعت أنّ "شقيقتها أخفت حقيقة مرضها حتى على المقربين منها، حيث أكدت لهم أنها مصابة بالتهاب رئوي حاد، دون إصابتها بسرطان مميت".