فنون ومشاهير

بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي

Lebanon 24
12-10-2025 | 23:00
Doc-P-1428548-638959053246314007.webp
Doc-P-1428548-638959053246314007.webp photos 0
تخضع بيلا حديد حالياً لعلاج مكثف في ألمانيا لمواجهة مرض لايم المزمن، وفق ما أفادت به مصادر موقع (RadarOnline)، بينما تشارك والدتها يولاندا حديد صوراً وتحديثات مؤثرة عن حالة ابنتها.
وتُظهر الصور التي نشرتها يولاندا الشهر الماضي بيلا منهكة وموصولة بأجهزة المستشفى، متشبّثة بوالدتها، في مشهد يختلف تماماً عن الإطلالات البراقة التي اعتاد جمهورها رؤيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد التقطت هذه الصور في مستشفى سانت جورج قرب ميونيخ، حيث أنهت بيلا دورة علاجية غازية استمرت شهراً كاملاً.
 
بيلا حديد في ألمانيا للعلاج (انستغرام)
14:44 | 2025-10-12
