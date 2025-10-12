24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
12-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخضع
بيلا حديد
حالياً لعلاج مكثف في
ألمانيا
لمواجهة
مرض لايم
المزمن، وفق ما أفادت به مصادر موقع (RadarOnline)، بينما تشارك والدتها
يولاندا حديد
صوراً وتحديثات مؤثرة عن حالة ابنتها.
Advertisement
وتُظهر الصور التي نشرتها يولاندا الشهر الماضي
بيلا
منهكة وموصولة بأجهزة المستشفى، متشبّثة بوالدتها، في مشهد يختلف تماماً عن الإطلالات البراقة التي اعتاد جمهورها رؤيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد التقطت هذه الصور في
مستشفى سانت جورج
قرب
ميونيخ
، حيث أنهت بيلا دورة
علاجية
غازية استمرت شهراً كاملاً.
مواضيع ذات صلة
تُعاني من مرض نادر.. بيلا حديد تُثير قلق الجمهور من داخل سرير المستشفى (صور)
Lebanon 24
تُعاني من مرض نادر.. بيلا حديد تُثير قلق الجمهور من داخل سرير المستشفى (صور)
13/10/2025 10:36:49
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
Lebanon 24
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
13/10/2025 10:36:49
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
شائعات تطال ترامب... وأطباء يتحدثون عن وضعه الصحيّ
13/10/2025 10:36:49
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
Lebanon 24
محامي هنيبعل القذافي: وضعه الصحي والنفسي "هش جدا" (الحدث)
13/10/2025 10:36:49
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى سانت جورج
يولاندا حديد
سانت جورج
بيلا حديد
انستغرام
مرض لايم
ألمانيا
ميونيخ
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط ميتا أثناء غنائه بإحدى الحفلات.. فنان يُفارق الحياة عن عمر 47 عاماً (فيديو)
Lebanon 24
سقط ميتا أثناء غنائه بإحدى الحفلات.. فنان يُفارق الحياة عن عمر 47 عاماً (فيديو)
02:40 | 2025-10-13
13/10/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
كاد يحترق.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان عربي شهير على المسرح خلال حفله في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
كاد يحترق.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان عربي شهير على المسرح خلال حفله في بيروت (فيديو)
02:05 | 2025-10-13
13/10/2025 02:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
00:24 | 2025-10-13
13/10/2025 12:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت
Lebanon 24
بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت
15:28 | 2025-10-12
12/10/2025 03:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
Lebanon 24
أسرارٌ تخرج إلى العلن... ما الذي عُثِرَ عليه داخل حاسوب السنوار بشأن هجوم 7 تشرين؟
08:00 | 2025-10-12
12/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
Lebanon 24
ماذا تريد إسرائيل من لبنان؟
09:01 | 2025-10-12
12/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:57 | 2025-10-13
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:40 | 2025-10-13
سقط ميتا أثناء غنائه بإحدى الحفلات.. فنان يُفارق الحياة عن عمر 47 عاماً (فيديو)
02:05 | 2025-10-13
كاد يحترق.. شاهدوا ماذا حصل مع فنان عربي شهير على المسرح خلال حفله في بيروت (فيديو)
00:24 | 2025-10-13
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
15:28 | 2025-10-12
بلحظات حميمة.. كاتي بيري وجاستن ترودو يستمتعان بوقتهما على متن يخت
14:44 | 2025-10-12
أمل كلوني تخطف الأضواء من زوجها جورج في عرض فيلمه الجديد
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
13/10/2025 10:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24