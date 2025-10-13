Advertisement

فنون ومشاهير

بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه

Lebanon 24
13-10-2025 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1428749-638959469476662735.webp
Doc-P-1428749-638959469476662735.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر الفنان وائل كفوري اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات والأشخاص الذين قاموا بتسريب ونشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم حصول شجار بينه وبين زوجته شانا عبود. 
Advertisement

وأكد مقربون من كفوري أن ما تم تداوله يمثل تعديًا واضحًا على الخصوصية وتشويهًا للحقائق، مشيرين إلى أنه فوّض محاميه لملاحقة كل من شارك في نشر التسجيل أو ترويجه.

ويأتي هذا التحرك من وائل كفوري في إطار حرصه على حماية حياته الشخصية وصورته أمام جمهوره، في ظل الجدل الكبير الذي أثاره التسجيل خلال الساعات الماضية.

إلى ذلك كشف الإعلامي ايلي باسيل في بث مباشر أمس الأحد على قناته على يوتيوب ان ابنة كفوري الكبرى ميشيل هي من أخبرت والدتها أي طليقته انجيلا بشارة عن الخلاف بين والدها وشانا حيث كانت تتواجد في منزله، وان بشارة من سربت التسجيل.

علما ان انجيلا كانت نفت الاتهامات التي وجهت لها بتسريب التسجيل، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تشارك في نشر المقطع ولا تعلم أصلًا بوجوده قبل تداوله.

ولفتت بشارة إلى انها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّجون لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات"، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها. 




مواضيع ذات صلة
قطر تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل
lebanon 24
13/10/2025 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
lebanon 24
13/10/2025 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تسريب تسجيل صوتي نسب لها.. أمل عرفة تدعم ابنتها
lebanon 24
13/10/2025 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
lebanon 24
13/10/2025 13:48:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

انجيلا بشارة

وائل كفوري

ايلي باسيل

يوتيوب

شيرين

باسيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:26 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:26 | 2025-10-13
03:58 | 2025-10-13
02:40 | 2025-10-13
02:05 | 2025-10-13
00:24 | 2025-10-13
23:00 | 2025-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24