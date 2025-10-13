25
فنون ومشاهير
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
13-10-2025
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الفنان
وائل كفوري
اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجهات والأشخاص الذين قاموا بتسريب ونشر تسجيل صوتي على
مواقع التواصل الاجتماعي
يزعم حصول
شجار
بينه وبين زوجته شانا عبود.
وأكد مقربون من
كفوري
أن ما تم تداوله يمثل تعديًا واضحًا على الخصوصية وتشويهًا للحقائق، مشيرين إلى أنه فوّض محاميه لملاحقة كل من شارك في نشر التسجيل أو ترويجه.
ويأتي هذا التحرك من وائل كفوري في إطار حرصه على حماية حياته الشخصية وصورته أمام جمهوره، في ظل الجدل الكبير الذي أثاره التسجيل خلال الساعات الماضية.
إلى ذلك كشف الإعلامي
ايلي باسيل
في بث مباشر أمس الأحد على قناته على
يوتيوب
ان ابنة كفوري الكبرى ميشيل هي من أخبرت والدتها أي طليقته
انجيلا بشارة
عن الخلاف بين والدها وشانا حيث كانت تتواجد في منزله، وان بشارة من سربت التسجيل.
علما ان انجيلا كانت نفت الاتهامات التي وجهت لها بتسريب التسجيل، مؤكدة في تصريحات إعلامية أنها لم تشارك في نشر المقطع ولا تعلم أصلًا بوجوده قبل تداوله.
ولفتت بشارة إلى انها كلّفت محاميها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّجون لهذه الاتهامات التي وصفتها بـ"الافتراءات"، مشيرة إلى أنها لن تصمت أمام محاولات التشويه والإساءة إلى سمعتها وسمعة عائلتها.
