تعيشان بحزنٍ... هذا ما حلّ بابنتيّ الممثل المعروف بعد معرفتهما بمرضه الخطير

تعيش عائلة الممثل الأميركي حالة من الحزن بسبب غيابه المتزايد عن محطات مهمة في حياتهم، في ظل معاناته المستمرة مع مرض الخرف الجبهي الصدغي الذي شُخِّص به عام 2023، اذ قالت زوجته ويليس، إن ابنتيهما مابل وإيفلين تواجهان صعوبة في التكيف مع وضع والدهما، رغم محاولتهما التأقلم.

Advertisement

وأضافت ويليس لمجلة "فوغ": "إنهما تحزنان بشدة وتفتقدان والدهما كثيرًا، فهو يغيب عن مراحل مهمة من حياتهما، وهذا أمر صعب عليهما".





وأشارت إيما إلى أن "العائلة شعرت في البداية بالضياع بعد تشخيص بروس"، وقالت: "خرجنا من الموعد الطبي دون أمل أو توجيه أو دعم".

وحرصت ويليس منذ ذلك الوقت على مصارحة طفلتيها بحالة والدهما، وقالت: "كنت صريحة معهما دائمًا، ولم أُرِد أن تظنا أنه لا يهتم بهما". (ارم نيوز)