فنون ومشاهير

بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل

Lebanon 24
13-10-2025 | 23:00
Doc-P-1429078-638959967732235357.png
Doc-P-1429078-638959967732235357.png photos 0
كشف الفنان العراقي سيف نبيل عن تفاصيل حادث مفزع تعرّض له خلال حفله الأخير في بيروت، بعد اندلاع لهبٍ مفاجئ على المسرح واقترابه من وجهه أثناء أدائه، ما أثار لحظات ذعر بين الحضور.
وقال في تصريحات لـET بالعربي إنه كان مندمجًا مع الجمهور حين فوجئ باقتراب الألعاب النارية المستخدمة في الاستعراض من وجهه بشكل خطير، مؤكدًا أنه كان على وشك التعرّض لحروق مباشرة.

وأوضح سيف نبيل أن النيران كانت شديدة القرب منه قبل أن ينجو منها بأعجوبة، موجّهًا الشكر للجمهور والفريق الفني على سرعة الاستجابة واحتواء الموقف.
 
ودعا إلى تشديد إجراءات السلامة في الحفلات والفعاليات الفنية لضمان حماية الفنانين والجمهور على حدّ سواء.
