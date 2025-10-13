بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل

كشف الفنان عن تفاصيل حادث مفزع تعرّض له خلال حفله الأخير في ، بعد اندلاع لهبٍ مفاجئ على المسرح واقترابه من وجهه أثناء أدائه، ما أثار لحظات ذعر بين الحضور.

Advertisement

وقال في تصريحات لـET بالعربي إنه كان مندمجًا مع الجمهور حين فوجئ باقتراب الألعاب النارية المستخدمة في الاستعراض من وجهه بشكل خطير، مؤكدًا أنه كان على وشك التعرّض لحروق مباشرة.



وأوضح سيف نبيل أن النيران كانت شديدة القرب منه قبل أن ينجو منها بأعجوبة، موجّهًا الشكر للجمهور والفريق الفني على سرعة الاستجابة واحتواء الموقف.

ودعا إلى تشديد إجراءات السلامة في الحفلات والفعاليات الفنية لضمان حماية الفنانين والجمهور على حدّ سواء.