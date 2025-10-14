أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)

توفيت أمس الإثنين الفنانة المها عمران في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع مرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله بالكامل، لكنه وُصِفَ بـ"رحلة طويلة مع المرض والألم" عن عمر يناهز الأربعين عامًا، ما أثار موجة حزن في الوسط الفني والعربي.

وتعليقا على خبر الوفاة، قالت الإعلامية : "لاحول ولا قوة الا بالله احزنني بشده خبر وفاة الفنانة المها بعد رحلة طويلة مع المرض والالم اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها و انزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والأبرار ادعولها".