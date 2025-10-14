Advertisement

أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)

Lebanon 24
14-10-2025 | 00:37
توفيت أمس الإثنين الفنانة العراقية المها عمران في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع مرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله بالكامل، لكنه وُصِفَ بـ"رحلة طويلة مع المرض والألم" عن عمر يناهز الأربعين عامًا، ما أثار موجة حزن في الوسط الفني العراقي والعربي. 
وتعليقا على خبر الوفاة، قالت الإعلامية مي العيدان: "لاحول ولا قوة الا بالله احزنني بشده خبر وفاة الفنانة المها بعد رحلة طويلة مع المرض والالم اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها و انزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والأبرار ادعولها". 
 
