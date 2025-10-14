22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أصيبت بمرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله.. وفاة فنانة شهيرة بعمر الأربعين (صورة)
Lebanon 24
14-10-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت أمس الإثنين الفنانة
العراقية
المها عمران في أحد مستشفيات دبي بعد صراع طويل مع مرض لم يُكْشَفْ عن تفاصيله بالكامل، لكنه وُصِفَ بـ"رحلة طويلة مع المرض والألم" عن عمر يناهز الأربعين عامًا، ما أثار موجة حزن في الوسط الفني
العراقي
والعربي.
Advertisement
وتعليقا على خبر الوفاة، قالت الإعلامية
مي العيدان
: "لاحول ولا قوة الا بالله احزنني بشده خبر وفاة الفنانة المها بعد رحلة طويلة مع المرض والالم اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها و انزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والأبرار ادعولها".
مواضيع ذات صلة
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
Lebanon 24
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
14/10/2025 08:41:01
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
14/10/2025 08:41:01
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
عمرها 14 عامًا فقط… وفاة مؤثرة لصانعة محتوى شابة على إنستغرام بعد صراع مع المرض (صورة)
14/10/2025 08:41:01
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
Lebanon 24
"الأطباء رفضوا معالجتي".. فنانة شهيرة تكشف إصابتها بورم في المخ (صورة)
14/10/2025 08:41:01
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مي العيدان
العراقية
العراقي
العراق
عراقية
عراقي
عمر ي
صيبة
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل
Lebanon 24
بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل
23:00 | 2025-10-13
13/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم ميّادة الحناوي
Lebanon 24
الموت يؤلم ميّادة الحناوي
15:49 | 2025-10-13
13/10/2025 03:49:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري تُلغي متابعة والدتها
Lebanon 24
ياسمين صبري تُلغي متابعة والدتها
13:11 | 2025-10-13
13/10/2025 01:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تعيشان بحزنٍ... هذا ما حلّ بابنتيّ الممثل المعروف بعد معرفتهما بمرضه الخطير
Lebanon 24
تعيشان بحزنٍ... هذا ما حلّ بابنتيّ الممثل المعروف بعد معرفتهما بمرضه الخطير
09:24 | 2025-10-13
13/10/2025 09:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2025-10-13
بعد تعرّضه للنيران في بيروت خلال حفل له.. أوّل تعليق من سيف نبيل
15:49 | 2025-10-13
الموت يؤلم ميّادة الحناوي
13:11 | 2025-10-13
ياسمين صبري تُلغي متابعة والدتها
10:32 | 2025-10-13
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
09:24 | 2025-10-13
تعيشان بحزنٍ... هذا ما حلّ بابنتيّ الممثل المعروف بعد معرفتهما بمرضه الخطير
08:00 | 2025-10-13
داخل السجن... هكذا تُوفي فنان كان يقضي 29 عاماً كعقوبة!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 08:41:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24