فنون ومشاهير
بتهمة السب وتشويه السمعة.. التحقيق مع إعلامي شهير
Lebanon 24
14-10-2025
|
02:25
A-
A+
أمرت جهات التحقيق بنيابة حي "العجوزة" في
القاهرة
باستدعاء الإعلامي المصري الشهير
عمرو أديب
للاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدمة ضده من رئيس
نادي الزمالك
السابق
مرتضى منصور
والتي يتهمه فيها بـ"السب والقذف والتشهير وتشويه السمعة".
وتباشر نيابة العجوزة التحقيق في البلاغات التي تقدم بها
مرتضى
منصور، والتي تضمنت كذلك اتهامات لعمرو أديب بالإساءة إليه خلال إحدى حلقات برنامجه، واستخدام عبارات اعتبرها "تمثل تجاوزًا بحقه وإضرارًا بسمعته".
وانفجرت الخلافات القديمة بين الطرفين حين اتهم عمرو أديب رئيس نادي
الزمالك
السابق بأنه "يقف وراء البلاغات، التي أدت إلى سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، التي كان مقرراً بناء فرع جديد عليها.
وتسبب ذلك الأمر في انهيار ميزانية النادي، الذي كان يعتمد بشكل أساسي على بناء الفرع على تلك الأرض"، وفق قوله.
