هل باع المخرج الشهير ساعته ليهدي زوجته النجمة سيارة "رولز رويس" بقيمة 400 ألف دولار؟

بعد الانتقادات التي طاولته مؤخرا بعد إهدائه سيارة "رولز " الى زوجته الفنانة في عيد ميلادها خاصة بعدما أعلن أنه باع الساعة الفخمة التي اشترتها له، رد المخرج الأمر.وقال سامي خلال إحدى الندوات الصحافية: "أولاً مابعتش الساعة اللي هي جابتهالي أنا كنت بهزّر، ومعتقدش إني بخاف من الحسد لأن ناس كتير عندها حاجات أكتر محصلهاش حاجة، وفي ناس كتير في العالم تتحسد أكتر".وعن السيارة الفارهة التي أهداها الى مي ، أجاب: "مش غريب إني بعد كل السنين والشغل ده إني أقدر أجيب العربية دي، أنا مش بشتغل موظف عشان يكون دخلي محدود، أنا بشتغل شغلانة فنية بتجيب فلوس كتير وربنا يكرم الناس كلها".وأضاف: "مي شخص مش مادي خالص ومش بتحب الدهب ومش بتقولي اشتريلي كذا، ولو جبتلها شنطة بتقولي ليه جبتلي ما أنا عندي، وهي مرة كانت بتصور مسلسل بعربية شبه دي، وعجبتها فقولت هجيبها وده قليل عليها".وأفيد ان سعر سيارة الرولز رويس التي أهداها سامي لزوجته يتراوح بين 360 ألف إلى 400 ألف دولار أميركي أي نحو 19 مليون جنيه مصر.