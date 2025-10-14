25
فنون ومشاهير
بعد تعرّض ابن راغب علامة للانتقادات بسبب قميصه الأسود الشفاف.. إليكم سعره
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار عارض الأزياء
لؤي علامة
نجل الفنان
راغب علامة
مؤخرا الجدل حيث ظهر في إحدى المناسبات الاجتماعية في دبي بقميص أسود شفاف ما عرضه للانتقادات.
وتبين ان القميص الشفاف هو من ماركة "دولتشي اند غابانا" ويبلغ سعره نحو 3695 دولارا كما أوردت إحدى الصفحات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
يُذكر ان لؤي اختار دخول مجال عرض الأزياء وهو يُشارك في عروض عالمية.
