فنون ومشاهير

بعد تعرّض ابن راغب علامة للانتقادات بسبب قميصه الأسود الشفاف.. إليكم سعره

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:49
أثار عارض الأزياء لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة مؤخرا الجدل حيث ظهر في إحدى المناسبات الاجتماعية في دبي بقميص أسود شفاف ما عرضه للانتقادات.
وتبين ان القميص الشفاف هو من ماركة "دولتشي اند غابانا" ويبلغ سعره نحو 3695 دولارا كما أوردت إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
 
 
 
 
يُذكر ان لؤي اختار دخول مجال عرض الأزياء وهو يُشارك في عروض عالمية.
 
راغب علامة

لؤي علامة

راغب

