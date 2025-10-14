رغم معاناتها الطويلة مع مشاكل الخصوبة... ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى سبب عدم تبنّيها!

Advertisement

أنيستون

وخلال مشاركتها في Armchair Expert مع الإعلامية مونيكا بادمان، تحدّثت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا بصراحة عن رحلتها نحو تقبّل الواقع بعد عجزها عن إنجاب أطفال بيولوجيين.وخلال الحوار، شاركت بادمان تجربتها الخاصة مع تجميد البويضات، موضحة أنها لا تزال غير متأكدة من رغبتها في الأمومة.عندها، وجّهت سؤالًا لأنستون عمّا إذا كانت قد بلغت مرحلة "السلام الداخلي" بعد يقينها بأنها لن تصبح أمًّا، لتجيب الأخيرة بصراحة"إنه أمر مريح للغاية"، موضحة أن بعض الأمور ببساطة خارجة عن إرادتها.وأكدت جنيفر أيضًا أنها لم ترغب في التبنّي، قائلة: "أريد أن يكون لي حمضي في شخص صغير. هذه هي الطريقة الوحيدة، أنانية أو لا، التي أردتها. لكنها لم تكن ضمن الخطة، أيًّا كانت تلك الخطة".وأشارت إلى أن الوصول إلى هذه القناعة كان مؤلمًا، خصوصًا في اللحظة التي أدركت فيها أنه لم يعد هناك ما يمكن فعله.وكانتقد كشفت سابقًا أنها خضعت لعلاجات أطفال الأنابيب خلال زواجها من الممثل ، الذي انتهى عام 2005.