رغم معاناتها الطويلة مع مشاكل الخصوبة... ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى سبب عدم تبنّيها!
14-10-2025
12:12
كشفت الممثلة الأميركية
جنيفر أنيستون
نجمة مسلسل فرندز، عن السبب الحقيقي وراء قرارها عدم التبنّي، رغم معاناتها الطويلة مع مشاكل الخصوبة.
وخلال مشاركتها في
بودكاست
Armchair Expert مع الإعلامية مونيكا بادمان، تحدّثت النجمة البالغة من العمر 56 عامًا بصراحة عن رحلتها نحو تقبّل الواقع بعد عجزها عن إنجاب أطفال بيولوجيين.
وخلال الحوار، شاركت بادمان تجربتها الخاصة مع تجميد البويضات، موضحة أنها لا تزال غير متأكدة من رغبتها في الأمومة.
عندها، وجّهت سؤالًا لأنستون عمّا إذا كانت قد بلغت مرحلة "السلام الداخلي" بعد يقينها بأنها لن تصبح أمًّا، لتجيب الأخيرة بصراحة"إنه أمر مريح للغاية"، موضحة أن بعض الأمور ببساطة خارجة عن إرادتها.
وأكدت جنيفر أيضًا أنها لم ترغب في التبنّي، قائلة: "أريد أن يكون لي حمضي
النووي
في شخص صغير. هذه هي الطريقة الوحيدة، أنانية أو لا، التي أردتها. لكنها لم تكن ضمن الخطة، أيًّا كانت تلك الخطة".
وأشارت
أنيستون
إلى أن الوصول إلى هذه القناعة كان مؤلمًا، خصوصًا في اللحظة التي أدركت فيها أنه لم يعد هناك ما يمكن فعله.
وكانت
أنيستون
قد كشفت سابقًا أنها خضعت لعلاجات أطفال الأنابيب خلال زواجها من الممثل
براد بيت
، الذي انتهى عام 2005.
وبعد انفصالها عن بيت، تزوجت أنيستون من
جاستن ثيرو
عام 2015، قبل أن ينفصلا في 2017. وهي الآن تواعد مدرب الحياة جيم كيرتيس.
