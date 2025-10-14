أطلّت ببطن منتفخ... إعلامية معروفة تعلن حملها للمرة الخامسة (صورة)

Advertisement

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث تصدّر اسمها قوائم في عدة دول عربية، وتدفقت عليها رسائل التهنئة من جمهورها وزملائها في الوسطين الإعلامي والفني.يُذكر أن نهى نبيل رزقت بطفلها الرابع يوسف في نيسان 2022، وتعيش حاليًا حياة أسرية مستقرة مع زوجها إبراهيم الجمعان وأطفالها الأربعة: محمد، دانة، يعقوب ويوسف، وغالبًا ما تشارك متابعيها لحظات عائلية تجمع بين العفوية والفخامة.