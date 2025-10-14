22
فنون ومشاهير
أطلّت ببطن منتفخ... إعلامية معروفة تعلن حملها للمرة الخامسة (صورة)
Lebanon 24
14-10-2025
|
14:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مدونة الموضة والإعلامية
الكويتية
نهى نبيل
عن حملها الخامس من خلال منشور مؤثر على حسابها في تطبيق "
سناب شات
"، حيث ظهرت بفستان أبيض ووضعت يدها على بطنها المنتفخ، مصاحبة الصورة بدعاء دافئ طلبت فيه من الله أن يتم حملها بخير.
ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث تصدّر اسمها قوائم
الترند
في عدة دول عربية، وتدفقت عليها رسائل التهنئة من جمهورها وزملائها في الوسطين الإعلامي والفني.
يُذكر أن نهى نبيل رزقت بطفلها الرابع يوسف في نيسان 2022، وتعيش حاليًا حياة أسرية مستقرة مع زوجها إبراهيم الجمعان وأطفالها الأربعة: محمد، دانة، يعقوب ويوسف، وغالبًا ما تشارك متابعيها لحظات عائلية تجمع بين العفوية والفخامة.
