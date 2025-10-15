خبر حزين.. وفاة فنان شهير عن 51 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس (صورة)

في خبر حزين، توفي مغني موسيقى "السول" الشهير دانجيلو عن 51 عاما وذلك بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

Advertisement

وقالت عائلته في بيان لمجلة "فراييتي": "لقد أطفأ نجم عائلتنا الساطع نوره في هذه الحياة.. بعد صراع طويل وشجاع مع السرطان".



وأضافت: "نعلن ببالغ الحزن أن دانجيلو آرتشر، المعروف لدى معجبيه حول العالم باسم دانجيلو، قد عاد إلى الديار".



وكان دانجيلو مغني آر أند بي مشهورا، وحاز على إشادات عن أعماله بينها ألبومه الأول " شوغر" سنة 1995 وألبوم "فودو" الذي صدر عام 2000.



ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة بينها مجلة " " وموقع "تي ام زي"، خبر وفاة الموسيقي.