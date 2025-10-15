25
فنون ومشاهير
خبر حزين.. وفاة فنان شهير عن 51 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس (صورة)
Lebanon 24
15-10-2025
|
00:22
في خبر حزين، توفي مغني موسيقى "السول" الشهير دانجيلو عن 51 عاما وذلك بعد صراع مع سرطان البنكرياس.
وقالت عائلته في بيان لمجلة "فراييتي": "لقد أطفأ نجم عائلتنا الساطع نوره في هذه الحياة.. بعد صراع طويل وشجاع مع السرطان".
وأضافت: "نعلن ببالغ الحزن أن
مايكل
دانجيلو آرتشر، المعروف لدى معجبيه حول العالم باسم دانجيلو، قد عاد إلى الديار".
وكان دانجيلو مغني آر أند بي مشهورا، وحاز على إشادات عن أعماله بينها ألبومه الأول "
براون
شوغر" سنة 1995 وألبوم "فودو" الذي صدر عام 2000.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة بينها مجلة "
بيبل
" وموقع "تي ام زي"، خبر وفاة الموسيقي.
