Advertisement

فنون ومشاهير

خبر حزين.. وفاة فنان شهير عن 51 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس (صورة)

Lebanon 24
15-10-2025 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1429546-638961100753607784.jpg
Doc-P-1429546-638961100753607784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خبر حزين، توفي مغني موسيقى "السول" الشهير دانجيلو عن 51 عاما وذلك بعد صراع مع سرطان البنكرياس. 
 
Advertisement
 
 
 
 
وقالت عائلته في بيان لمجلة "فراييتي": "لقد أطفأ نجم عائلتنا الساطع نوره في هذه الحياة.. بعد صراع طويل وشجاع مع السرطان".

وأضافت: "نعلن ببالغ الحزن أن مايكل دانجيلو آرتشر، المعروف لدى معجبيه حول العالم باسم دانجيلو، قد عاد إلى الديار".

وكان دانجيلو مغني آر أند بي مشهورا، وحاز على إشادات عن أعماله بينها ألبومه الأول "براون شوغر" سنة 1995 وألبوم "فودو" الذي صدر عام 2000.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة بينها مجلة "بيبل" وموقع "تي ام زي"،  خبر وفاة الموسيقي.

مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة فنان شاب بعد أزمة صحية شديدة (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 09:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
lebanon 24
15/10/2025 09:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان إثر تعرضه لغيبوبة مفاجئة (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 09:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 09:22:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مايكل

براون

انجي

بيبل

جيلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:52 | 2025-10-15
01:34 | 2025-10-15
23:00 | 2025-10-14
14:15 | 2025-10-14
12:12 | 2025-10-14
09:30 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24