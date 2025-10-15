بعد أنباء عن وجود علاقة حب بينهما.. تطورات جديدة بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز!

Advertisement

بعد انتشار صورة للفنان المصري والفنانة حيث ظهر الأخير وهو يضع ذراعه حول عنقها في لقطة أدت إلى تكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، أثيرت العديد من التساؤلات بشأن علاقتهما.وأكد مصدر مقرب من حبيب أن علاقتهما تقتصر على الصداقة والتعاون الفني في ديو غنائي، في حين ألغت شيراز متابعة حبيب على "إنستغرام" لتجنب الشائعات، بينما لا يزال هو يتابعها.وفي سياق متصل، سرت أنباء في الساعات الأخيرة بأن شيراز انتقلت للسكن في وانها اشترت منزلا في الكمباوند نفسه الذي يسكن فيه حبيب.ولفتت مصادر إلى ان قصة الحب بينهما بدأت بعدما طلبت شيراز لحنا من حبيب وبعد جلساتهما المكثفة في الاستدويو تقرّبا من بعضهما جدا، وبعد نحو 6 أشهر طلب حسام الارتباط منها وهي رحبت بالأمر، بحسب المصادر.يُشار إلى ان شيراز هو اسمها الفني أما اسمها الحقيقي فهو باميلا .بدأت شيراز مسيرتها الفنية عام 2011. مثلت في مسابقة الأرض عام 2008، واشتهرت بعد ذلك بأعمالها الفنية في مجال الغناء وعروض الأزياء والتواصل الإجتماعي.