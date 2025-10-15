سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

Advertisement

كشفت معلومات لـ "لها" أن مخابرات الجيش أنهت تحقيقاتها مع الفنان وسلّمت ملف أقواله رسمياً إلى مفوض القاضي ، الذي سيقوم بدوره بدراسة الملف ووضع ملاحظاته عليه، قبل تسليمه إلى العسكرية العميد بسام .ومن المنتظر أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية خلال الأسبوع الحالي موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة شاكر لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد دراسة ملف المتهم فيها، ومراجعة أقواله خاصة في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونياً بعد تسليم نفسه طواعية لمخابرات الجيش بداية الشهر الجاري.وأشارت المعلومات إلى أن موعد الجلسة الأولى قد يحدد بداية الأسبوع المقبل على أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات، حيث يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة لفريق الدفاع عن الفنان فضل شاكر، وشهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة .