فنون ومشاهير

سيواجه الشهود.. تطورات جديدة في جلسات محاكمة فضل شاكر

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:52
كشفت معلومات لـ "لها" أن مخابرات الجيش أنهت تحقيقاتها مع الفنان فضل شاكر وسلّمت ملف أقواله رسمياً إلى مفوض المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، الذي سيقوم بدوره بدراسة الملف ووضع ملاحظاته عليه، قبل تسليمه إلى رئيس المحكمة العسكرية العميد بسام فياض.
ومن المنتظر أن يحدد رئيس المحكمة العسكرية خلال الأسبوع الحالي موعد انعقاد أولى جلسات محاكمة شاكر لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد دراسة ملف القضايا المتهم فيها، ومراجعة أقواله خاصة في الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه، والتي تسقط قانونياً بعد تسليم نفسه طواعية لمخابرات الجيش بداية الشهر الجاري.

وأشارت المعلومات إلى أن موعد الجلسة الأولى قد يحدد بداية الأسبوع المقبل على أن تستمر المحاكمة لعدة جلسات، حيث يستمع فيها رئيس وأعضاء المحكمة لفريق الدفاع عن الفنان فضل شاكر، وشهادات الشهود من المشاركين في أحداث معركة عبرا
