تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)

أفيد عن تعرض الفنانة لحادث سير مساء أمس الثلاثاء بمدينة الشيخ ما أدى إلى تهشم سيارتها بالكامل بعد اصطدام سيارة بها وإصابة سائقها الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبيّن أن الحادث نتج عن السرعة الزائدة من جانب السيارة الأخرى، مما أدى إلى فقدان قائدها السيطرة واصطدامه بسيارة صدقي.



وأكدت مصادر مقربة من صدقي أنها لم تُصب بأي أذى، واقتصر الحادث على الخسائر المادية وقد غادرت موقع الحادث بعد الاطمئنان على حالتها الصحية.