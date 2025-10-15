26
فنون ومشاهير
شارك في العديد من المسلسلات.. وفاة فنان عربي قدير (صورة)
Lebanon 24
15-10-2025
|
03:57
توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع أحد أبطال مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان
يحيى الفخراني
.
وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل
عطية
من دون الإفصاح عن موعد ومكان الجنازة.
وتعد آخر أعمال الراحل مشاركته في مسلسل "بدون ذكر أسماء" الذي ضم عددًا من الفنانين أبرزهم:
روبي
،
حورية فرغلي
،
أحمد الفيشاوي
،
وليد فواز
،
فريدة سيف النصر
.
وقدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عدة أعمال ما بين الدراما والسينما والمسرح ومن أبرزهم : خلق الله، موجة حارة، الخفافيش، الصفعة، سلسال دم، المنتقم، وادي الملوك، اغتيال شمس، فرقة ناجي
عطا الله
، الرحايا حجر القلوب.
