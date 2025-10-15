Advertisement

فنون ومشاهير

شارك في العديد من المسلسلات.. وفاة فنان عربي قدير (صورة)

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:57
A-
A+
Doc-P-1429663-638961232241933292.jpeg
Doc-P-1429663-638961232241933292.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع أحد أبطال مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان يحيى الفخراني.
Advertisement
 
 
 
 
 
وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل عطية من دون الإفصاح عن موعد ومكان الجنازة.

وتعد آخر أعمال الراحل مشاركته في مسلسل "بدون ذكر أسماء" الذي ضم عددًا من الفنانين أبرزهم: روبي، حورية فرغلي، أحمد الفيشاوي، وليد فواز، فريدة سيف النصر

وقدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عدة أعمال ما بين الدراما والسينما والمسرح ومن أبرزهم : خلق الله، موجة حارة، الخفافيش، الصفعة، سلسال دم، المنتقم، وادي الملوك، اغتيال شمس، فرقة ناجي عطا الله، الرحايا حجر القلوب.

مواضيع ذات صلة
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 12:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 12:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عداد المياه أزيل من شقته.. فنان قدير يستغيث (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 12:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب عاجل من ممثل لبنانيّ قدير وإبنه إلى المعارف: إحذروا هذا الأمر (صورة)
lebanon 24
15/10/2025 12:05:12 Lebanon 24 Lebanon 24

فريدة سيف النصر

أحمد الفيشاوي

يحيى الفخراني

حورية فرغلي

وليد فواز

سيف النصر

الفيشاوي

عطا الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:23 | 2025-10-15
03:54 | 2025-10-15
03:13 | 2025-10-15
01:52 | 2025-10-15
01:34 | 2025-10-15
00:22 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24