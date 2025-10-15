شارك في العديد من المسلسلات.. وفاة فنان عربي قدير (صورة)

توفي اليوم الأربعاء الفنان المصري سمير ربيع أحد أبطال مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان .

وأعلن خبر الوفاة الفنان عادل من دون الإفصاح عن موعد ومكان الجنازة.



وتعد آخر أعمال الراحل مشاركته في مسلسل "بدون ذكر أسماء" الذي ضم عددًا من الفنانين أبرزهم: ، ، ، ، .



وقدّم الراحل خلال مسيرته الفنية عدة أعمال ما بين الدراما والسينما والمسرح ومن أبرزهم : خلق الله، موجة حارة، الخفافيش، الصفعة، سلسال دم، المنتقم، وادي الملوك، اغتيال شمس، فرقة ناجي ، الرحايا حجر القلوب.