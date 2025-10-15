Advertisement

فنون ومشاهير

"دق ناقوس الخطر"... هذا ما كشفه الزوج السابق لفنانة شهيرة عما كانت تفعله

Lebanon 24
15-10-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1429700-638961287212371153.jpg
Doc-P-1429700-638961287212371153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف كيفن فيدرلاين زوج بريتني سبيرز السابق ووالد طفليها، عن أسرار وصفها بالمقلقة عن الفنانة، إذ قال في مذكراته "كنت تعتقد أنك تعرف"، أنّ "أبناءه أحيانا كانوا يستيقظون ليجدوا والدتهم واقفة عند باب غرفتهم وهي تحمل سكينا".
Advertisement
 
 
وكتب فيدرلاين في مذكراته: "أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... حان وقت دق ناقوس الخطر".


وأوضح أنه لم يتحدث إلى سبيرز منذ سنوات، رغم أنهما يشتركان في حضانة ابنيهما شون بريستون البالغ من العمر 20 عاما، وجايدن جيمس البالغ من العمر 19 عاما، اللذين نشآ في حضانته إلى حد كبير. (ارم نيوز)
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد صورها الرومانسيّة مع رئيس وزراء سابق.. أوّل تعليق للفنانة الشهيرة هذا ما كشفته
lebanon 24
15/10/2025 14:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة أطباء السودان تدق ناقوس الخطر: النظام الصحي ينهار
lebanon 24
15/10/2025 14:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الغذاء العالمية عند أعلى مستوى في أكثر من عامين..الفاو تدق ناقوس الخطر
lebanon 24
15/10/2025 14:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنتها تعلم بالأمر... إتّهامات تُلاحق والدة فنانة شهيرة إليكم ما كانت تفعله داخل شركتها
lebanon 24
15/10/2025 14:34:57 Lebanon 24 Lebanon 24

كيفن فيدرلاين

شون بريستون

ارم نيوز

سبيرز

بريست

بريت

جيمس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:57 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:13 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:23 | 2025-10-15
03:57 | 2025-10-15
03:54 | 2025-10-15
03:13 | 2025-10-15
01:52 | 2025-10-15
01:34 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24