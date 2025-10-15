"دق ناقوس الخطر"... هذا ما كشفه الزوج السابق لفنانة شهيرة عما كانت تفعله

كشف زوج السابق ووالد طفليها، عن أسرار وصفها بالمقلقة عن الفنانة، إذ قال في مذكراته "كنت تعتقد أنك تعرف"، أنّ "أبناءه أحيانا كانوا يستيقظون ليجدوا والدتهم واقفة عند باب غرفتهم وهي تحمل سكينا".

Advertisement

وكتب فيدرلاين في مذكراته: "أصبح من المستحيل التظاهر بأن كل شيء على ما يرام... حان وقت دق ناقوس الخطر".





وأوضح أنه لم يتحدث إلى منذ سنوات، رغم أنهما يشتركان في حضانة ابنيهما البالغ من العمر 20 عاما، وجايدن البالغ من العمر 19 عاما، اللذين نشآ في حضانته إلى حد كبير. (ارم نيوز)