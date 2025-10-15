24
فنون ومشاهير
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
Lebanon 24
15-10-2025
|
10:24
A-
A+
photos
A+
A-
أثار خبر وفاة الفنان
التركي
الشهير إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلى الفور، أفادت وسائل إعلام تركيّة أنّ الخبر لا أساس له من الصحة، وأن تاتليسس يعيش حياته بشكل طبيعي بعد تجاوز عدد من الأزمات الصحية.
