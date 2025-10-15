خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته

أثار خبر وفاة الفنان الشهير إبراهيم تاتليسس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الفور، أفادت وسائل إعلام تركيّة أنّ الخبر لا أساس له من الصحة، وأن تاتليسس يعيش حياته بشكل طبيعي بعد تجاوز عدد من الأزمات الصحية.