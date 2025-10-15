صفحة مزيفة تثير غضب ملحم زين

Advertisement

أعلن مكتب المحامي الشريف سليمان، الوكيل القانوني للفنان ، أنه تمّ رصد صفحة مشبوهة على موقع فايسبوك تنتحل صفة الفنان، مستخدمة اسمه وصورته ومحتوى يوهم المتابعين بأنها الصفحة الرسمية الخاصة به.وأوضح البيان أن الصفحة تُدار من قبل أشخاص مجهولين يقومون بـ"الإساءة إلى الجمهور والمتابعين عبر عبارات وتصرفات مشينة"، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُشكّل جرائم جزائية خطرة يعاقب عليها القانون اللبناني، لاسيّما في ما يتعلق بانتحال الهوية والتشهير والقدح والذم عبر الوسائل الإلكترونية.وحذّر المكتب الجمهور من التعامل مع أي صفحة غير موثّقة رسميًا باسم الفنان، مؤكدًا أن ملحم زين لا يمتلك سوى حساباته الموثّقة والمعروفة على المنصات الرسمية.وأضاف البيان أن المكتب باشر باتخاذ الإجراءات القانونية أمام وهيئة التحقيق في الجرائم ، تمهيدًا لملاحقة جميع المتورطين في هذه الأفعال الجرمية جزائيًا ومدنيًا، محمّلًا كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى الصفحة المزيفة المسؤولية القانونية الكاملة.