فنون ومشاهير

صفحة مزيفة تثير غضب ملحم زين

Lebanon 24
15-10-2025 | 17:02
Doc-P-1429953-638961706133843530.webp
Doc-P-1429953-638961706133843530.webp photos 0
أعلن مكتب المحامي الشريف سليمان، الوكيل القانوني للفنان ملحم زين، أنه تمّ رصد صفحة مشبوهة على موقع فايسبوك تنتحل صفة الفنان، مستخدمة اسمه وصورته ومحتوى يوهم المتابعين بأنها الصفحة الرسمية الخاصة به.
وأوضح البيان أن الصفحة تُدار من قبل أشخاص مجهولين يقومون بـ"الإساءة إلى الجمهور والمتابعين عبر عبارات وتصرفات مشينة"، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تُشكّل جرائم جزائية خطرة يعاقب عليها القانون اللبناني، لاسيّما في ما يتعلق بانتحال الهوية والتشهير والقدح والذم عبر الوسائل الإلكترونية.

وحذّر المكتب الجمهور من التعامل مع أي صفحة غير موثّقة رسميًا باسم الفنان، مؤكدًا أن ملحم زين لا يمتلك سوى حساباته الموثّقة والمعروفة على المنصات الرسمية.

وأضاف البيان أن المكتب باشر باتخاذ الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة وهيئة التحقيق في الجرائم المعلوماتية، تمهيدًا لملاحقة جميع المتورطين في هذه الأفعال الجرمية جزائيًا ومدنيًا، محمّلًا كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى الصفحة المزيفة المسؤولية القانونية الكاملة.
النيابة العامة

هيئة التحقيق

شريف سليمان

المعلوماتية

ريف سليمان

النيابة

باسم ال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24