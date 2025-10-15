Advertisement

فنون ومشاهير

أبرزهم ناصيف زيتون.. وجوه جديدة في نقابة الفنانين السوريين

Lebanon 24
15-10-2025
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد بعد سلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة، وضمت القائمة أسماء بارزة مثل كاريس بشار، ناصيف زيتون، وائل زيدان، طلال مارديني، عبير شمس الدين، وروعة السعدي.
كما انضم عدد من كبار المخرجين إلى النقابة، بينهم تامر إسحاق، باسم السلكا، مثنى صبح، ويزن شربتجي، إضافة إلى مؤلفين دراميين مثل مؤيد النابلسي وكوليت بهنا وسليمان عبد العزيز.
 
النقابة أوضحت أنها فتحت باب الانتساب استثنائيًا لمن تجاوزوا سن الأربعين، وأتاحت للأعضاء الحاليين إضافة صفاتهم الفنية، تأكيدًا على شمولية ومرونة العضوية الجديدة.
