أبرزهم ناصيف زيتون.. وجوه جديدة في نقابة الفنانين السوريين

أعلنت نقابة الفنانين في نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد بعد سلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة، وضمت القائمة أسماء بارزة مثل كاريس بشار، ، وائل ، طلال ، عبير ، وروعة .

Advertisement

كما انضم عدد من كبار المخرجين إلى النقابة، بينهم تامر ، باسم السلكا، مثنى صبح، ويزن شربتجي، إضافة إلى مؤلفين دراميين مثل مؤيد النابلسي وكوليت بهنا وسليمان .

النقابة أوضحت أنها فتحت باب الانتساب استثنائيًا لمن تجاوزوا سن الأربعين، وأتاحت للأعضاء الحاليين إضافة صفاتهم الفنية، تأكيدًا على شمولية ومرونة العضوية الجديدة.