فنون ومشاهير
أبرزهم ناصيف زيتون.. وجوه جديدة في نقابة الفنانين السوريين
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نقابة الفنانين في
سوريا
نتائج اختبارات القبول للمنتسبين الجدد بعد سلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة، وضمت القائمة أسماء بارزة مثل كاريس بشار،
ناصيف زيتون
، وائل
زيدان
، طلال
مارديني
، عبير
شمس الدين
، وروعة
السعدي
.
كما انضم عدد من كبار المخرجين إلى النقابة، بينهم تامر
إسحاق
، باسم السلكا، مثنى صبح، ويزن شربتجي، إضافة إلى مؤلفين دراميين مثل مؤيد النابلسي وكوليت بهنا وسليمان
عبد العزيز
.
النقابة أوضحت أنها فتحت باب الانتساب استثنائيًا لمن تجاوزوا سن الأربعين، وأتاحت للأعضاء الحاليين إضافة صفاتهم الفنية، تأكيدًا على شمولية ومرونة العضوية الجديدة.
