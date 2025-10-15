بعدما قررت الإنفصال عنه.. هذا ما فعله حبيب عارضة أزياء شهيرة بها (صور)

في جريمة مروعة، تم العثور على عارضة الأزياء ونجمة التلفزيون الشهيرة باميلا جينيني (29 عاماً) مقتولة طعناً داخل شقتها في ، وقد اتهم حبيبها سونسين (52 عاماً) بارتكاب الجريمة حيث حاول الانتحار بعد ذلك مباشرة.

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة "ذا صن"، فإن الشرطة سارعت إلى موقع الحادث بعد بلاغٍ من الجيران الذين سمعوا صراخاً وشاهدوا سونسين خلال اقتحام الشقة، وبوصول رجال الأمن، كانت جينيني غارقة في دمائها على خلفية تلقي عدة طعنات قاتلة.

كما عثرت الشرطة على شريكها مُصاباً برصاصة في حلقه، إثر محاولته إطلاق النار على نفسه بعد قتلها.



ونُقل سونسين إلى المستشفى في حالة حرجة، قبل أن يُعلن الأطباء بقائه خارج دائرة الخطر، ليُلقى القبض عليه لاحقاً بتهمة القتل غير العمد.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة وقعت عقب مشادة حادة بين ، بعدما أبلغت جينيني شريكها برغبتها في الانفصال عنه، ما دفعه إلى الاعتداء عليها بشكلٍ وحشي وطعنها عدة مرات على الشرفة، في مشهدٍ صادم رآه بعض الجيران بأعينهم.