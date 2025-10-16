ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟

Advertisement

سرت معلومات أمس الأربعاء ان الفنان تعرّض خلال إستعداده للسفر الى مصر لاطلاق نار من قبل مجهولين على خلفية مقابلته الأخيرة مع الإعلامي كرم حلوم ما أدى إلى إصابة سيارته رباعية الدفع خلف حاجز الا انه لم يصب بأذى.الشيخ نفى في أحاديث صحافية الأمر، وأشار إلى انه متواجد حاليا في وسخر من هذه الإشاعة قائلا: "مين بيسترجي يعمل هيك معي هيدي اشاعة مش اكتر ."، علّق الإعلامي كرم حلوم على خبر إطلاق النار على الشيخ وقال: "هو وانا أكبر من الرد على هيك خبر".