فنون ومشاهير

ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:50
سرت معلومات أمس الأربعاء ان الفنان وديع الشيخ تعرّض خلال إستعداده للسفر الى مصر لاطلاق نار من قبل مجهولين على خلفية مقابلته الأخيرة مع الإعلامي كرم حلوم ما أدى إلى إصابة سيارته رباعية الدفع خلف حاجز ضهر البيدر الا انه لم يصب بأذى.
الشيخ نفى في أحاديث صحافية الأمر، وأشار إلى انه متواجد حاليا في القاهرة وسخر من هذه الإشاعة قائلا: "مين بيسترجي يعمل هيك معي هيدي اشاعة مش اكتر ."

من جهته، علّق الإعلامي كرم حلوم على خبر إطلاق النار على الشيخ وقال: "هو وانا أكبر من الرد على هيك خبر". 



