Advertisement

فنون ومشاهير

أنباء عن تعرّض فضل شاكر لوعكة صحية حادة ودخوله المستشفى.. هذه حقيقتها

Lebanon 24
16-10-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1430050-638962040978317703.webp
Doc-P-1430050-638962040978317703.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سرت أنباء أمس الأربعاء عن إصابة الفنان فضل شاكر بوعكة صحية حادة ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات داخل وزارة الدفاع ما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Advertisement

الا ان برنامج "ET بالعربي" أكد أن ما يُتداول حول تدهور حالته أو نقله للعلاج "عارٍ تماماً من الصحة"، مشيراً إلى أنه بخير ويتابع بشكل طبيعي الإجراءات القانونية المتعلقة بملفه بشأن أحداث عبرا

وكان فضل سلّم نفسه للجيش في خطوة وُصفت بالمفاجئة وغير المتوقعة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته تجمع بين الفن والقضاء والسياسة.

وأوضحت المصادر أن شاكر اتخذ قراره بعد ضغوط متزايدة واجهها داخل مخيم عين الحلوة، حيث تعرض لمضايقات وتهديدات من جماعات متشددة عارضت عودته إلى الساحة الفنية، ما جعله يشعر بأن وجوده هناك لم يعد آمناً.
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
lebanon 24
16/10/2025 11:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
lebanon 24
16/10/2025 11:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
lebanon 24
16/10/2025 11:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس
lebanon 24
16/10/2025 11:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مخيم عين الحلوة

وزارة الدفاع

عين الحلوة

أحداث عبرا

عين الحلو

فضل شاكر

مخيم عين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:50 | 2025-10-16
23:50 | 2025-10-15
23:00 | 2025-10-15
17:02 | 2025-10-15
11:44 | 2025-10-15
10:24 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24