أنباء عن تعرّض فضل شاكر لوعكة صحية حادة ودخوله المستشفى.. هذه حقيقتها
16-10-2025
02:32
سرت أنباء أمس الأربعاء عن إصابة الفنان
فضل شاكر
بوعكة صحية حادة ما أدى إلى نقله إلى أحد المستشفيات داخل
وزارة الدفاع
ما أثار حالة من الجدل عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
الا ان برنامج "ET بالعربي" أكد أن ما يُتداول حول تدهور حالته أو نقله للعلاج "عارٍ تماماً من الصحة"، مشيراً إلى أنه بخير ويتابع بشكل طبيعي الإجراءات القانونية المتعلقة بملفه بشأن
أحداث عبرا
.
وكان فضل سلّم نفسه للجيش في خطوة وُصفت بالمفاجئة وغير المتوقعة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرته تجمع بين الفن والقضاء والسياسة.
وأوضحت المصادر أن شاكر اتخذ قراره بعد ضغوط متزايدة واجهها داخل
مخيم عين الحلوة
، حيث تعرض لمضايقات وتهديدات من جماعات متشددة عارضت عودته إلى الساحة الفنية، ما جعله يشعر بأن وجوده هناك لم يعد آمناً.
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
هل تعرضت شيرين لوعكة صحية؟ حسام حبيب يكشف الحقيقة
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. نقل "المايسترو" سليم سحاب إلى المستشفى
سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس
سقط أرضاً.. تعرّض مسن لوعكة صحية في طرابلس
ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟
ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟
بعدما قررت الإنفصال عنه.. هذا ما فعله حبيب عارضة أزياء شهيرة بها (صور)
بعدما قررت الإنفصال عنه.. هذا ما فعله حبيب عارضة أزياء شهيرة بها (صور)
أبرزهم ناصيف زيتون.. وجوه جديدة في نقابة الفنانين السوريين
أبرزهم ناصيف زيتون.. وجوه جديدة في نقابة الفنانين السوريين
صفحة مزيفة تثير غضب ملحم زين
صفحة مزيفة تثير غضب ملحم زين
وسط نزاع قضائي متواصل... باريس جاكسون تلقت 65 مليون دولار من تركة والدها
وسط نزاع قضائي متواصل... باريس جاكسون تلقت 65 مليون دولار من تركة والدها
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
