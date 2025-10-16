26
فنون ومشاهير
فقد دولارات ويورو وجوازات سفره.. فنان لبناني شهير يتعرّض للسرقة في مطار مدريد
Lebanon 24
16-10-2025
|
04:54
photos
أفيد ان الفنان وليد توفيق تعرّض للسرقة في مطار
مدريد
وذلك مباشرة بعد حفل زفاف ابنته نورهان.
وفي التفاصيل، فقد تمكن سارق من سرقة حقيبة يده، بخفة وفرّ مسرعاً من دون أن يتمكن أحد من إلقاء القبض عليه.
وبحسب ما روى توفيق، فإن المسروقات التي كانت بداخل حقيبته عبارة عن جواز سفره اللبناني والإيطالي، هويته
الإماراتية
، وإقامته الإماراتية والسعودية، إضافة إلى مبلغ من الدولارات واليورو، وكذلك ساعة يده وخاتم ألماس حصل عليه من والدته الراحلة أوصته أن يعطيه لابنته حين زواجها.
وتسببت السرقة بحسب توفيق في تعطيل أمور سفره بسبب فقدانه جواز سفره، لكنه تمكن من العودة إلى
بيروت
.
وكان توفيق احتفل مؤخرا مع زوجته
ملكة جمال لبنان
والكون السابقة جزرجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان في اسبانيا.
