فقد دولارات ويورو وجوازات سفره.. فنان لبناني شهير يتعرّض للسرقة في مطار مدريد

Advertisement

أفيد ان الفنان وليد توفيق تعرّض للسرقة في مطار وذلك مباشرة بعد حفل زفاف ابنته نورهان.وفي التفاصيل، فقد تمكن سارق من سرقة حقيبة يده، بخفة وفرّ مسرعاً من دون أن يتمكن أحد من إلقاء القبض عليه.وبحسب ما روى توفيق، فإن المسروقات التي كانت بداخل حقيبته عبارة عن جواز سفره اللبناني والإيطالي، هويته ، وإقامته الإماراتية والسعودية، إضافة إلى مبلغ من الدولارات واليورو، وكذلك ساعة يده وخاتم ألماس حصل عليه من والدته الراحلة أوصته أن يعطيه لابنته حين زواجها.وتسببت السرقة بحسب توفيق في تعطيل أمور سفره بسبب فقدانه جواز سفره، لكنه تمكن من العودة إلى .وكان توفيق احتفل مؤخرا مع زوجته والكون السابقة جزرجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان في اسبانيا.