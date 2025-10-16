فنان يُثير الجدل بشأن فضل شاكر... ماذا قال؟

Advertisement

أثار الملحن والفنان سليم يمين جدلًا واسعًا، بعدما لفت إلى أن لحن أغنية "صحاك الشوق" للفنان ، مقتبس من أربع أغنيات شهيرة.وأشار يمين إلى أن "الأغنية بدأت بمقدمة تذكرنا بأغنية "يا هلا بالضيف ضيف الله". وأضاف: "جملة "على شي سهرة" وهي تسليمة موسيقى "يا مسهرني" لأم كلثوم قبل مقطع "يا مسهر النوم في عيني".كما لفت إلى جملة "فيها غمرة شاهد علينا القمر" متذكراً أغنية "بحلم بلقاك" للفنانة الراحلة ذكرى، وتحديدًا جملة "وعشانك عمري يا عمري أنا".وتابع: "جملة "أنت حدي ما بقى بدي" تتشابه مع لحن أغنية "زي " للفنان الراحل ، وتحديدًا جملة "وقلت لي راجع بكرا أنا راجع".