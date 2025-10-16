Advertisement

فنون ومشاهير

فنان يُثير الجدل بشأن فضل شاكر... ماذا قال؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 12:03
أثار الملحن والفنان سليم يمين جدلًا واسعًا، بعدما لفت إلى أن لحن أغنية "صحاك الشوق" للفنان فضل شاكر، مقتبس من أربع أغنيات شهيرة.
وأشار يمين إلى أن "الأغنية بدأت بمقدمة تذكرنا بأغنية سميرة توفيق "يا هلا بالضيف ضيف الله". وأضاف: "جملة "على شي سهرة" وهي تسليمة موسيقى "يا مسهرني" لأم كلثوم قبل مقطع "يا مسهر النوم في عيني".

كما لفت إلى جملة "فيها غمرة شاهد علينا القمر" متذكراً أغنية "بحلم بلقاك" للفنانة الراحلة ذكرى، وتحديدًا جملة "وعشانك عمري يا عمري أنا".
 
وتابع: "جملة "أنت حدي ما بقى بدي" تتشابه مع لحن أغنية "زي الهوى" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وتحديدًا جملة "وقلت لي راجع بكرا أنا راجع".
 
وختم قائلا: "هذه التقاطعات ما هي إلا توارد أفكار موسيقية لا أكثر، ولا يمكن تسميتها بالسّرقة أو الاقتباس". (ارم نيوز)
 
 
 
