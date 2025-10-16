26
فنون ومشاهير
هل انتقلت باميلا الكيك من الدراما إلى الكوميديا؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
23:00
وقعت الممثلة
باميلا الكيك
على عقد يقضي بإنتاج مسلسلات لها لصالح شركة "
ايغل فيلمز
".
وفتحت "ايغل فيلمز" صفحة جديدة مع الكيك، ويبدو أن المحاولة الأولى قائمة على
الكوميديا
بحسب المعلومات المتوفرة عن مسلسل "لوبي الغرام" الذي سيكون على أجندة
رمضان
2026. (نواعم)
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 12:52:51
Lebanon 24
Lebanon 24
