فنون ومشاهير

هل انتقلت باميلا الكيك من الدراما إلى الكوميديا؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:00
وقعت الممثلة باميلا الكيك على عقد يقضي بإنتاج مسلسلات لها لصالح شركة "ايغل فيلمز".
وفتحت "ايغل فيلمز" صفحة جديدة مع الكيك، ويبدو أن المحاولة الأولى قائمة على الكوميديا بحسب المعلومات المتوفرة عن مسلسل "لوبي الغرام" الذي سيكون على أجندة رمضان 2026. (نواعم)

باميلا الكيك

ايغل فيلمز

الكوميديا

رمضان

راما

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24