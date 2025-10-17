Advertisement

فنون ومشاهير

خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)

Lebanon 24
17-10-2025 | 02:34
توفي مساء أمس الخميس الفنان المصري أشرف بوزيشن وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
 
وكشف صديق مقرب من الفنان الراحل، أنه تعرض منذ فترة لأزمة صحية شديدة، وكان يحتاج لنقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأعلن المخرج أكرم محمود البزاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة الفنان أشرف بوزيشن.
إلى ذلك أعلن الفنان سيد البطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل أشرف بوزيشن.

وكتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم الى رحمة الله تعالى أخويا وصديقي، أشرف بوزيشن صلاة الجنازة غدًا في السلام اسبيكو 125 صفية زغلول ملف العبد، بعد صلاة الجمعة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والصلاة في مسجد المنعم".
 
محمود البزاوي

صلاة الجمعة

محمود ال

منذ فترة

أشرف بو

فيسبوك

حمود

مصري

