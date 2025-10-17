خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)

توفي مساء أمس الخميس الفنان المصري أشرف بوزيشن وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة أدت لدخوله المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وكشف صديق مقرب من الفنان الراحل، أنه تعرض لأزمة صحية شديدة، وكان يحتاج لنقل دم سريع، وبسبب فصيلة دمه النادرة والتي لم يعثر عليها بسهولة، تدهورت حالته الصحية ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.



وأعلن المخرج أكرم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنان أشرف بوزيشن.

إلى ذلك أعلن الفنان سيد البطاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل أشرف بوزيشن.



وكتب قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي اليوم الى رحمة الله تعالى أخويا وصديقي، أشرف بوزيشن صلاة الجنازة غدًا في السلام اسبيكو 125 زغلول ملف العبد، بعد ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، والصلاة في المنعم".