رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026

رسميًا – عودة الثنائي #كارين_رزق_الله و #يورغو_شلهوب في رمضان 2026
يعود الثنائي #كارين_رزق_الله و #يورغو_شلهوب إلى الشاشة في مسلسل مشترك (لبناني – سوري ) من إنتاج شركة مروى غروب للسيد مروان حداد ، ويُعرض عبر شاشة MTV.
العمل من كتابة كارين رزق الله ومؤلف من 30 حلقة، مستوحى من… pic.twitter.com/vVIfN80qSS
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) October 17, 2025
