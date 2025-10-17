رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026

رسميًا – عودة الثنائي #كارين_رزق_الله و #يورغو_شلهوب في 2026



يعود الثنائي #كارين_رزق_الله و #يورغو_شلهوب إلى الشاشة في مسلسل مشترك (لبناني – سوري ) من إنتاج شركة مروى غروب للسيد مروان حداد ، ويُعرض عبر شاشة MTV.



العمل من كتابة كارين ومؤلف من 30 حلقة، مستوحى من… pic.twitter.com/vVIfN80qSS