فنون ومشاهير

رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:43
كشف الصحافي إيلي مرعب، عبر حسابه على منصة إكس، عن عودة الثنائي كارين رزق الله ويورغو شلهوب إلى الشاشة في مسلسل مشترك (لبناني–سوري) من إنتاج شركة مروى غروب للسيد مروان حداد، ويُعرض عبر شاشة mtv.
وبحسب مرعب، فإن العمل من كتابة كارين رزق الله ومؤلف من 30 حلقة، مستوحى من قصة حقيقية تدور أحداثها ضمن إطار اجتماعي مشوّق، مع معالجة درامية مختلفة عن النمط المعتاد.


