فنون ومشاهير

بعد انتشار شائعة وفاة الفنانة القديرة سامية الجزائري... توضيح رسمي من عائلتها

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
أثار انتشار شائعة وفاة الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري موجة من الجدل والقلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرتها صفحات فنية ومستخدمون على نطاق واسع، ما أثار مخاوف جمهورها داخل سوريا وخارجها.
وسارعت عائلة الفنانة إلى نفي الشائعة بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن سامية الجزائري بخير وتتمتع بصحة جيدة، داعية إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل.


من جانبها، أوضحت ترف التقي، ابنة شقيقة سامية الجزائري، في تصريحات إعلامية، أن خالتها تمارس حياتها بشكل طبيعي، بعيداً عن الأضواء في الوقت الحالي، مشددة على أن ما يُتداول مجرد شائعة لا أكثر، دون أي أساس واقعي، على حد قولها.


وبيّنت التقي أن والدتها شعرت بقلق كبير فور سماع الشائعة، ما دفعها إلى الاتصال مباشرةً بشقيقتها الفنانة سامية الجزائري للاطمئنان على صحتها، معربة عن استياء العائلة من تكرار هذه النوعية من الشائعات التي تطال خالتها من حين إلى آخر.


واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأثر النفسي لمثل هذه الشائعات كبير على أفراد الأسرة، برغم تعودهم على تداول مثل هذه الشائعات حول خالتها بين الحين والآخر، إلا أن وقعها لا يزال مؤلمًا ومزعجًا لجميع أفراد العائلة، وفق تعبيرها.
