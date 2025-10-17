23
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد انتشار شائعة وفاة الفنانة القديرة سامية الجزائري... توضيح رسمي من عائلتها
Lebanon 24
17-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار انتشار شائعة وفاة الفنانة
السورية
القديرة
سامية الجزائري
موجة من الجدل والقلق عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعدما نشرتها صفحات فنية ومستخدمون على نطاق واسع، ما أثار مخاوف جمهورها داخل
سوريا
وخارجها.
Advertisement
وسارعت عائلة الفنانة إلى نفي الشائعة بشكل قاطع، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن سامية
الجزائري
بخير وتتمتع بصحة جيدة، داعية إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة المنتشرة عبر مواقع التواصل.
من جانبها، أوضحت
ترف التقي
، ابنة شقيقة سامية الجزائري، في تصريحات إعلامية، أن خالتها تمارس حياتها بشكل طبيعي، بعيداً عن الأضواء في الوقت الحالي، مشددة على أن ما يُتداول مجرد شائعة لا أكثر، دون أي أساس واقعي، على حد قولها.
وبيّنت التقي أن والدتها شعرت بقلق كبير فور سماع الشائعة، ما دفعها إلى الاتصال مباشرةً بشقيقتها الفنانة سامية الجزائري للاطمئنان على صحتها، معربة عن استياء العائلة من تكرار هذه النوعية من الشائعات التي تطال خالتها من حين إلى آخر.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الأثر النفسي لمثل هذه الشائعات كبير على أفراد الأسرة، برغم تعودهم على تداول مثل هذه الشائعات حول خالتها بين الحين والآخر، إلا أن وقعها لا يزال مؤلمًا ومزعجًا لجميع أفراد العائلة، وفق تعبيرها.
مواضيع ذات صلة
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
Lebanon 24
بعد إنتشار فيديو لمسنّ داخل سجن رومية... توضيح من قوى الأمن
18/10/2025 07:46:07
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
18/10/2025 07:46:07
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في العديد من المسلسلات.. وفاة فنان عربي قدير (صورة)
Lebanon 24
شارك في العديد من المسلسلات.. وفاة فنان عربي قدير (صورة)
18/10/2025 07:46:07
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان قدير من أشهر أعماله مسلسل "رأفت الهجان" (صورة)
18/10/2025 07:46:07
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
سامية الجزائري
ترف التقي
الجزائري
السورية
الجزائر
القدير
سوريا
قد يعجبك أيضاً
مُفاجآت مدوية: نتائج الفحوصات صدرت.. هؤلاء النجوم الأتراك يتعاطون ممنوعات!
Lebanon 24
مُفاجآت مدوية: نتائج الفحوصات صدرت.. هؤلاء النجوم الأتراك يتعاطون ممنوعات!
00:38 | 2025-10-18
18/10/2025 12:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
Lebanon 24
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
16:23 | 2025-10-17
17/10/2025 04:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026
Lebanon 24
رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026
14:43 | 2025-10-17
17/10/2025 02:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
14:38 | 2025-10-17
17/10/2025 02:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
من أمام المسبح... ممثلة شهيرة بإطلالة جريئة والجمهور يتفاعل (صور)
Lebanon 24
من أمام المسبح... ممثلة شهيرة بإطلالة جريئة والجمهور يتفاعل (صور)
13:13 | 2025-10-17
17/10/2025 01:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:38 | 2025-10-18
مُفاجآت مدوية: نتائج الفحوصات صدرت.. هؤلاء النجوم الأتراك يتعاطون ممنوعات!
16:23 | 2025-10-17
مفاجأة... الأمير البريطاني يتخلى عن لقبه لهذا السبب
14:43 | 2025-10-17
رسميًا... عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026
14:38 | 2025-10-17
آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟
13:13 | 2025-10-17
من أمام المسبح... ممثلة شهيرة بإطلالة جريئة والجمهور يتفاعل (صور)
10:48 | 2025-10-17
بعد إصابتها بمرضٍ خطير... ماذا كُشِفَ عن الوضع الصحيّ لهذه الفنانة الشهيرة؟
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
18/10/2025 07:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24