فنون ومشاهير

مُفاجآت مدوية: نتائج الفحوصات صدرت.. هؤلاء النجوم الأتراك يتعاطون ممنوعات!

Lebanon 24
18-10-2025 | 00:38
بعد أيام من التحقيقات والتحاليل المخبرية، تم الكشف مساء أمس الجمعة عن نتائج الفحوصات لعدد من الفنانين والمشاهير الأتراك على خلفية اتهامات بتعاطي مواد مخدّرة ومنشّطات محظورة وقد أظهرت مفاجآت مدوية.
فبحسب تقارير رسمية نشرتها الصحافة التركية ووسائل الإعلام، تبيّن وجود مواد محظورة في دم أو شعر عدد من النجوم، أبرزهم: ديلان بولات، ديرين تالو، برّاك توزوناتاش، بيرجي أكالاي، كوبلاي آكا، متين أكدولغير، وكآن يلدريم.

هذه الأسماء كانت في صدارة الحديث على السوشيال ميديا، حيث عبّر الجمهور عن صدمته من تورّط بعضهم، خصوصًا وأن عدداً منهم يُعدّ من أبرز الوجوه في الدراما التركية الحديثة.

في المقابل، أظهرت نتائج التحاليل وجود مواد فعالة لأدوية طبية فقط، دون أي مواد محظورة، لدى كل من: إيرم ديرجي، زينت صالي، فيزا ألتون، وأنجين بولات.

وبحسب المصادر، فإن هذه النتائج لا تُعدّ مخالفة قانونية، إذ إن المواد المكتشفة تدخل ضمن نطاق الاستخدام العلاجي المشروع.

أما المفاجأة السارة لجمهور عدد من الفنانين، فكانت بتأكيد خلوّ تحاليلهم من أي مواد محظورة، وجاءت النتائج سلبية لدى: هاديسه، ميرت يازجي أوغلو، أوزغه أوزبيرينجي، دوغو أوز أصلان، ديميت إيفغار، زينب مريتش آرال، و جَرن موراي.

وكانت مداهمات واسعة نفذتها الشرطى التركية قبل أيام أتت بناءً على تعليمات النيابة العامة لشعبة مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم الاقتصادية، بعد الاشتباه بتورّط عدد من الفنانين والمؤثرين في قضايا تعاطي مواد ممنوعة.




