فنون ومشاهير

مُذيعة جديدة على الـ"أم تي في"... تعرفوا إليها (صور)

Lebanon 24
18-10-2025 | 06:49
أطلّت يوم أمس، كريستينا حاج جعجع لأوّل مرّة على شاشة الـ"أم تي في".
وقدّمت كريستينا فقرة "connected"، ضمن نشرة أخبار الـ"أم تي في" المسائيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
أخبار

جعجع

ستين

