كيت بلانشيت تضيء سجادة الجونة مع صُنّاع "Father Mother Sister Brother" (صور)

حرصت بلانشيت على التقاط صور تذكارية مع مؤسس المهرجان المهندس ساويرس، والمدير التنفيذي والمؤسس الشريك عمرو منسي، وسط ترحيب من الحضور وعدسات المصورين.يروي الفيلم قصة إنسانية قاسية مستوحاة من واقعة حقيقية في خلال كانون الثاني 2024، حين تلقى متطوعو نداء استغاثة من الطفلة ليان ، البالغة ست سنوات، بينما كانت عالقة داخل سيارة تحت إطلاق نار كثيف.ورغم محاولات الوصول إليها وإنقاذها، فارقت ليان الحياة برصاص قوات أثناء تواصلها مع المسعفين، لتتحول كلماتها الأخيرة "عمو قاعدين يطخوا علينا.. ساعدونا.. الدبابة بجواري" إلى صرخة إنسانية واسعة الصدى.يعيد العمل تجسيد تلك اللحظات برؤية سينمائية تمزج الواقعية بالبعد الإنساني، مسلطًا الضوء على صراع الضمير في مواجهة الحرب، وعلى شجاعة فرق الإغاثة التي تخاطر بحياتها لإنقاذ الأبرياء.ويُعد الفيلم من أبرز عروض المهرجان هذا العام، لما يحمله من رسالة تتجاوز حدود الفن، إذ يربط معاناة الطفولة زمن النزاعات بقيم التعاطف مع المدنيين في ساحات الصراع. (العين)