كيت بلانشيت تضيء سجادة الجونة مع صُنّاع "Father Mother Sister Brother" (صور)
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لحظة لافتة بظهور النجمة العالمية كيت بلانشيت إلى جانب أبطال فيلم “Father Mother Sister Brother”، الذي يُعرض ضمن فعاليات
الدورة
الحالية.
حرصت بلانشيت على التقاط صور تذكارية مع مؤسس المهرجان المهندس
نجيب
ساويرس، والمدير التنفيذي والمؤسس الشريك عمرو منسي، وسط ترحيب من الحضور وعدسات المصورين.
يروي الفيلم قصة إنسانية قاسية مستوحاة من واقعة حقيقية في
قطاع غزة
خلال كانون الثاني 2024، حين تلقى متطوعو
الهلال الأحمر الفلسطيني
نداء استغاثة من الطفلة ليان
حمادة
، البالغة ست سنوات، بينما كانت عالقة داخل سيارة تحت إطلاق نار كثيف.
ورغم محاولات الوصول إليها وإنقاذها، فارقت ليان الحياة برصاص قوات
الاحتلال
أثناء تواصلها مع المسعفين، لتتحول كلماتها الأخيرة "عمو قاعدين يطخوا علينا.. ساعدونا.. الدبابة بجواري" إلى صرخة إنسانية واسعة الصدى.
يعيد العمل تجسيد تلك اللحظات برؤية سينمائية تمزج الواقعية بالبعد الإنساني، مسلطًا الضوء على صراع الضمير في مواجهة الحرب، وعلى شجاعة فرق الإغاثة التي تخاطر بحياتها لإنقاذ الأبرياء.
ويُعد الفيلم من أبرز عروض المهرجان هذا العام، لما يحمله من رسالة تتجاوز حدود الفن، إذ يربط معاناة الطفولة زمن النزاعات بقيم التعاطف مع المدنيين في ساحات الصراع. (العين)
