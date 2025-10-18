Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 30 عامًا… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

Lebanon 24
18-10-2025 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1431189-638964285303696696.png
Doc-P-1431189-638964285303696696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، عن بدء التحضيرات لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، بعد نحو ثلاثين عامًا على عرض الجزء الأول الذي يُعد من أبرز علامات الدراما المصرية. وأعلن رياض الخبر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار ترجع نفسها، لن أعيش في جلباب أبي 2"، في إشارة إلى عودة العمل الذي ما زال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.
Advertisement

وأوضح رياض أن فكرة الجزء الثاني طُرحت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل وبقاءه في ذاكرة المشاهدين شكّلا دافعًا لإحياء المشروع. وأضاف أن الجزء الجديد سيُقدَّم بروح تعكس جيل الشباب الحالي مع الحفاظ على الخط الدرامي الأصيل الذي أحبّه الجمهور، قائلاً: "أتمنى كل الأبطال يكونوا موجودين تاني، وأوّلهم الأستاذة الكبيرة عبلة كامل، لكن هناك مفاجآت كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبًا".

وكشف عمر رياض أن والده الفنان محمد رياض سيشارك في العمل مجددًا لتجسيد شخصية عبدالغفور البرعي، بينما سيتولى هو تقديم دور الابن عبدالوهاب، مؤكّدًا وجود مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج لتبنّي الفكرة والانطلاق في تنفيذها قريبًا.

يُذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض للمرة الأولى عام 1995 وحقق نجاحًا واسعًا، وشارك في بطولته نور الشريف، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، وناهد رشدي، ووفاء صادق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومصطفى متولي، ومن إخراج أحمد توفيق، عن قصة إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم. وغيب الموت خلال الأعوام الماضية عددًا من أبطاله، بينهم نور الشريف ومصطفى متولي وناهد رشدي وفاروق الرشيدي. (24)
مواضيع ذات صلة
مفاجأة لمُستخدمي "فيسبوك".. الأمر غير متوقع
lebanon 24
19/10/2025 10:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
lebanon 24
19/10/2025 10:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. توقيف "موظف في الجمارك" لسبب غير متوقع!
lebanon 24
19/10/2025 10:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا كشف موقع "CIA" عن لبنان؟ مفاجأة عن "المساحة"!
lebanon 24
19/10/2025 10:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24

تم الإعلان عنه

عبدالوهاب

عبدالرحمن

المصرية

الرحمن

فيسبوك

مصرية

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:09 | 2025-10-19
02:22 | 2025-10-19
01:00 | 2025-10-19
00:55 | 2025-10-19
00:00 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24