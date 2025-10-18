25
فنون ومشاهير
بعد 30 عامًا… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"
Lebanon 24
18-10-2025
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان عمر
رياض
، نجل الفنان محمد رياض، عن بدء التحضيرات لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، بعد نحو ثلاثين عامًا على عرض الجزء الأول الذي يُعد من أبرز علامات الدراما
المصرية
. وأعلن رياض الخبر عبر حسابه الرسمي على "
فيسبوك
" قائلاً: "قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار ترجع نفسها، لن أعيش في جلباب أبي 2"، في إشارة إلى عودة العمل الذي ما زال يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.
وأوضح رياض أن فكرة الجزء الثاني طُرحت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن نجاح المسلسل وبقاءه في ذاكرة المشاهدين شكّلا دافعًا لإحياء المشروع. وأضاف أن الجزء الجديد سيُقدَّم بروح تعكس جيل الشباب الحالي مع الحفاظ على الخط الدرامي الأصيل الذي أحبّه الجمهور، قائلاً: "أتمنى كل الأبطال يكونوا موجودين تاني، وأوّلهم الأستاذة الكبيرة عبلة كامل، لكن هناك مفاجآت كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبًا".
وكشف عمر رياض أن والده الفنان محمد رياض سيشارك في العمل مجددًا لتجسيد شخصية عبدالغفور البرعي، بينما سيتولى هو تقديم دور الابن
عبدالوهاب
، مؤكّدًا وجود مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج لتبنّي الفكرة والانطلاق في تنفيذها قريبًا.
يُذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عُرض للمرة الأولى عام 1995 وحقق نجاحًا واسعًا، وشارك في بطولته نور الشريف، وعبلة كامل، ومحمد رياض، وحنان ترك، وناهد رشدي، ووفاء صادق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومصطفى متولي، ومن إخراج أحمد توفيق، عن قصة إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار مصطفى محرم. وغيب الموت خلال الأعوام الماضية عددًا من أبطاله، بينهم نور الشريف ومصطفى متولي وناهد رشدي وفاروق الرشيدي. (24)
