باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟

حسم الممثل الشهير الجدل حول أنباء بيعه ممتلكاته ومغادرته ، بعد ظهوره مؤخرًا في منطقة كوروچشمه وهو يقود سيارته الجديدة الفاخرة، مؤكدًا أن ما يُنشر عنه "مجرد لا تستحق الرد".وبحسب موقع "haberler" التركي، التُقطت صور لأوزجيفيت في محطة وقود أثناء توقفه للتزوّد، حيث نفى أمام الصحفيين صحة ما تداوله البعض بشأن تصفية أصوله أو انتقاله إلى الخارج، قائلاً: "لقد سئمت من نفي مثل هذه الشائعات، فأنا أكذّب معظم الأخبار المتداولة باستمرار، ولا تستحق حتى الحديث عنها".وكانت وسائل إعلام تركية قد روّجت خلال الأسابيع الأخيرة مزاعم تفيد بعرض سياراته الفاخرة، بينها "رولز "، إضافة إلى منزلين في منطقة أچاركنت وفيلّا في شيلة للبيع، وسط تكهّنات عن طلاق أو انتقال خارج البلاد—وهو ما نفاه أوزجيفيت جملةً وتفصيلاً.