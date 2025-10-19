Advertisement

فنون ومشاهير

باع كل شيء.. هل غادر الممثل التركي الشهير بلده؟

Lebanon 24
19-10-2025
حسم الممثل التركي الشهير بوراك أوزجيفيت الجدل حول أنباء بيعه ممتلكاته ومغادرته تركيا، بعد ظهوره مؤخرًا في منطقة كوروچشمه وهو يقود سيارته الجديدة الفاخرة، مؤكدًا أن ما يُنشر عنه "مجرد أخبار كاذبة لا تستحق الرد".
وبحسب موقع "haberler" التركي، التُقطت صور لأوزجيفيت في محطة وقود أثناء توقفه للتزوّد، حيث نفى أمام الصحفيين صحة ما تداوله البعض بشأن تصفية أصوله أو انتقاله إلى الخارج، قائلاً: "لقد سئمت من نفي مثل هذه الشائعات، فأنا أكذّب معظم الأخبار المتداولة باستمرار، ولا تستحق حتى الحديث عنها".

وكانت وسائل إعلام تركية قد روّجت خلال الأسابيع الأخيرة مزاعم تفيد بعرض سياراته الفاخرة، بينها "رولز رويس"، إضافة إلى منزلين في منطقة أچاركنت وفيلّا في شيلة للبيع، وسط تكهّنات عن طلاق أو انتقال خارج البلاد—وهو ما نفاه أوزجيفيت جملةً وتفصيلاً.
