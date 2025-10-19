Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الثانية.. ملحن وزوج فنانة يعلن إصابته بقطع في وتر القدم (صورة)

Lebanon 24
19-10-2025 | 03:09
أعلن الملحّن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" تعرّضه لإصابة بقطع كلي في وتر أكيليس للمرة الثانية، معتذرًا لكل المقرّبين لعدم ردّه عليهم خلال الأيام الماضية. وكتب: "قدر الله وما شاء فعل، قطع كلي في وتر أكيليس لتاني مرة، بعتذر على عدم الرد الأيام اللي فاتت".
وأوضح جاد أنه يخضع للعلاج والراحة الطبية حتى تمام التعافي، طالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل، وموضحًا أنّ غيابه عن التواصل كان بسبب ظروف الإصابة.


وعاد اسم مصطفى جاد ليتصدّر النقاش عبر مواقع التواصل بعد تداول مقطع من مسرحية «بني آدم» ضمن فعاليات موسم الرياض، جمعه بالفنان أحمد حلمي، حيث دار بينهما حوار "إنت مين؟… أنا مصري… مصري وقاعد صف أول"، ما أثار موجة جدل واعتبره متابعون إساءة إلى مصر والمصريين.
كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد عالقان في المغرب ويناشدون السفارة المصرية بالتدخل
