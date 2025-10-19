26
رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل
Lebanon 24
19-10-2025
|
04:47
رحل عن عالمنا علي
عبد الهادي
، حفيد الموسيقار الراحل
علي إسماعيل
. وأعلنت أسرة الموسيقار أن العزاء سيُقام غدًا الاثنين عقب صلاة
المغرب
في
مسجد الإيمان
بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر.
وجاءت تفاصيل النعي عبر الصفحة الرسمية للموسيقار على "
فيسبوك
"، حيث نشر حفيده رسالة وداع مؤثرة نعى فيها "ابن عمته"
علي عبد
الهادي
، ودعا له بالمغفرة والرحمة وأن يجعل الله قبره "روضةً من
رياض
الجنة"، مع التأكيد على تلقي العزاء غدًا في القاعة الرئيسية لمسجد الإيمان.
