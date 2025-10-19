Advertisement

فنون ومشاهير

رحيل حفيد الموسيقار علي إسماعيل

Lebanon 24
19-10-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1431291-638964716810867152.jpg
Doc-P-1431291-638964716810867152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحل عن عالمنا علي عبد الهادي، حفيد الموسيقار الراحل علي إسماعيل. وأعلنت أسرة الموسيقار أن العزاء سيُقام غدًا الاثنين عقب صلاة المغرب في مسجد الإيمان بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر.
Advertisement

وجاءت تفاصيل النعي عبر الصفحة الرسمية للموسيقار على "فيسبوك"، حيث نشر حفيده رسالة وداع مؤثرة نعى فيها "ابن عمته" علي عبد الهادي، ودعا له بالمغفرة والرحمة وأن يجعل الله قبره "روضةً من رياض الجنة"، مع التأكيد على تلقي العزاء غدًا في القاعة الرئيسية لمسجد الإيمان.
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا.. فرض عقوبات على حفيد شارل ديغول
lebanon 24
19/10/2025 16:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
رحيل عالم الأزهر أحمد عمر هاشم
lebanon 24
19/10/2025 16:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مثقف ووطني مناضل.. رحيل شخصية سياسية مرموقة
lebanon 24
19/10/2025 16:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: رحيل بطلة العالم عن عمر ناهز 46 عامًا
lebanon 24
19/10/2025 16:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

مسجد الإيمان

علي إسماعيل

قاعة الرئيس

عبد الهادي

مدينة نصر

علي عبد

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:00 | 2025-10-19
07:00 | 2025-10-19
03:09 | 2025-10-19
02:22 | 2025-10-19
01:00 | 2025-10-19
00:55 | 2025-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24