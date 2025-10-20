Advertisement

المبلغ كبير... شاعرة معروفة تتعرّض للسرقة هكذا احتال عليها شخص مُقرّب منها

20-10-2025 | 09:13
أعلنت الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد عن تعرّضها لسرقة مبلغ مالي كبير.
وبحسب مصادر إعلامية أردنية، فإنّ المساعيد تعرّضت للخداع، بعدما أقنعها شخص كانت تثق فيه بالاستثمار في مشاريع وهمية، قبل أن يتوارى عن الأنظار. (روسيا اليوم)
 
 
 
نجاح المساعيد

روسيا اليوم

الأردنية

الأردني

الأردن

روسيا

أردني

بالا

