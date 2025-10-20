"مُخادعة تتقمّص دور الضحية".. زوج جينيفر لوبيز الأول يشن هجوما عليها ويصفها بالخائنة

Advertisement

فتح زوج "جينيفر لوبيز" الأول "أوجاني نوا" النار عليها بعد قولها في برنامج "The " إنّ شركاءها السابقين "لم يكونوا قادرين على الحب"، مؤكّدًا أنّ "الحقيقة معاكسة تمامًا"، ومتّهمًا إيّاها بـ"الخداع والخيانة والسعي وراء الشهرة والمال".وكتب "نوا" عبر " " على "إنستغرام"، بحسب ما نقلته " بوست"، أنّ "لوبيز" "مخادعة تتقمّص دور الضحية باستمرار"، مطالبًا إيّاها بالتوقف عن "مهاجمة شركائها السابقين وتحميلهم مسؤولية إخفاقاتها العاطفية". وأضاف: "توقفي عن التقليل منا وعن لعب دور الضحية… المشكلة ليست فينا بل فيكِ أنتِ، أنتِ من لم تستطيعي التوقف عن الخيانة".وشدّد "نوا" على أنّ "لوبيز" كانت "محاطة برجال أحبوها بصدق"، موضحًا: "لقد تمت محبتك أكثر من مرة… تزوجتِ أربع مرات وخضتِ علاقات لا تُحصى بين تلك الزيجات، وكانت لكِ علاقات جيدة… أنا أحدها". وأكد أنّه كان "صادقًا ومخلصًا" خلال زواجه بها، قائلًا: "انتقلت للعيش في ولاية أخرى لأعتني بكِ… لم أكذب ولم أخنكِ… وكنت جيدًا جدًا بالنسبة لكِ".واتهم "نوا" زوجته السابقة بأنّها "اختارت المال والشهرة على حساب مشاعرها" وفضّلت "الكذب والخداع بدلًا من مواجهة الحقيقة"، مشيرًا إلى أنّه حاول "إنقاذ الزواج حفاظًا على صورتها أمام الجمهور"، قبل أن يختم رسالته بالقول: "قولي الحقيقة مرة واحدة… اجعلي الناس يعرفون أنكِ أنتِ المشكلة… يجب أن تخجلي من نفسكِ".تعود قصة ارتباط "لوبيز" و"نوا" إلى "كانون الأول 1996" حين التقته في مطعم في "ميامي"، وتزوّجا في "شباط 1997" قبل أن ينفصلا بعد "11" شهرًا. لاحقًا تزوّجت "لوبيز" من "كريس جود" لعام واحد، ثم من " " في "نيسان 2004" وأنجبت منه توأميها قبل الانفصال في "2011". وفي "شباط 2022" عادت علاقتها بـ" " ليتزوّجا مجددًا قبل أن تتقدّم بطلب الطلاق بعد نحو عامين، وسط تسريبات عن خلافات تتعلق بنمط الحياة والأضواء.وفي المقابلة نفسها، سألت المذيع "لوبيز" عمّا إذا كانت شعرت يومًا بأنها محبوبة بصدق، فأجابت: "لا… ما تعلمته هو أنني لست غير محبوبة، لكنهم غير قادرين على الحب… لا يملكون القدرة على ذلك". (العين)