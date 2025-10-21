Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما رُزق بتوأم من طليقته أصالة.. تصريح لافت لطارق العريان عن البنات

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:06
أمل المخرج طارق العريان في أن يرزقه الله بفتيات، موضحًا أنه يعشق فكرة العائلة ويشعر بغيرة لطيفة كلما رأى مشهدًا يجمع أبًا بابنته حتى لو كان ذلك داخل عمل فني. 
وتحدث العريان على هامش الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن زوجته نيكول سعفان، معتبرا أنها تمتلك صفات الأم الحنونة وستكون أمًا عظيمة، لافتًا إلى أنها تهتم بأدق التفاصيل المتعلقة بابنيه التوأم من طليقته الفنانة أصالة نصري أثناء وجودهما معهما. 

أما نيكول فقد تحدثت عن شوقها لتجربة الأمومة، مؤكدة استعدادها الكامل لهذه المرحلة.






