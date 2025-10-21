بعد 6 أشهر من الغياب… أديل في إطلالة مفاجئة بسباق الفورمولا (صور)

وقد رُصدت وهي تبتسم في مرآب فريق AMG بجانب السائقين راسل وكيمي أنتونيللي.ويُعد هذا الظهور أول ظهور علني لأديل منذ ستة أشهر، بعد آخر ظهور لها في مباراة كرة سلة بلوس أنجلوس في أبريل إلى جانب خطيبها ريتش بول.رغم رصدها أحيانًا في بيفرلي هيلز أو لاس ، اختارت أديل الابتعاد عن الأضواء بعد انتهاء إقامتها الغنائية الناجحة في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن النجمة تتبنى خصوصية أكبر من أي وقت مضى.نقلت صحيفة ميل عن مصدر مقرب قولها إنها تحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأنظار، وهو نهج يُعد تحولًا واضحًا عن أسلوبها السابق في التعامل مع الشهرة.كما أشارت بعض التقارير إلى أن أديل قد تسعى للحصول على درجة في الأدب الإنجليزي لتحقيق حلمها القديم بأن تصبح معلمة، وهو المسار الذي كانت تفكر فيه قبل الشهرة العالمية. (آرم نيوز)