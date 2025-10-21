Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 6 أشهر من الغياب… أديل في إطلالة مفاجئة بسباق الفورمولا (صور)

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:46
عادت النجمة العالمية أديل إلى الأضواء بشكل مفاجئ بعد غياب دام ستة أشهر، حين ظهرت في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أوستن، تكساس.
وقد رُصدت وهي تبتسم في مرآب فريق مرسيدس AMG بجانب السائقين جورج راسل وكيمي أنتونيللي.


ويُعد هذا الظهور أول ظهور علني لأديل منذ ستة أشهر، بعد آخر ظهور لها في مباراة كرة سلة بلوس أنجلوس في أبريل إلى جانب خطيبها ريتش بول.


رغم رصدها أحيانًا في بيفرلي هيلز أو لاس فيغاس، اختارت أديل الابتعاد عن الأضواء بعد انتهاء إقامتها الغنائية الناجحة في لاس فيغاس في وقت سابق من هذا العام.


 

 
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن النجمة البريطانية تتبنى خصوصية أكبر من أي وقت مضى.

نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر مقرب قولها إنها تحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدًا عن الأنظار، وهو نهج يُعد تحولًا واضحًا عن أسلوبها السابق في التعامل مع الشهرة.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن أديل قد تسعى للحصول على درجة في الأدب الإنجليزي لتحقيق حلمها القديم بأن تصبح معلمة، وهو المسار الذي كانت تفكر فيه قبل الشهرة العالمية. (آرم نيوز) 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24