قلق كيم كارداشيان على أطفالها… كيف أثر غياب والدهم عليهم؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
23:00
عبّرت نجمة
تلفزيون الواقع
كيم كارداشيان
عن قلقها بشأن أطفالها الأربعة نتيجة ابتعاد والدهم، المغنّي كانييه
ويست
، عنهم لأكثر من شهرين.
وخلال ظهورها في حلقة من
بودكاست
"اتصل بوالدها" الذي تقدّمه الإعلامية أليكس
كوبر
، أكدت كيم أن علاقتها الحالية بزوجها السابق ليست على ما يرام، مشيرةً إلى انشغاله المستمر وغيابه عن حياة أطفالها: نورث، وسينت، وشيكاغو، وسالم، منذ عدة أشهر. ووصفت كيم هذا الوضع بأنه "مقلق" من الناحية النفسية بالنسبة للأطفال.
وأوضحت كيم أنها تسعى لتكون علاقة أطفالها جيدة مع والدهم إذ قالت: "أرحّب بعلاقة جيدة وصحية مع أطفالي ووالدهم، وأحميهم عندما يحين الوقت، ولكن آخر تواصل بين الأطفال ووالدهم كان قبل نحو شهرين".
وأضافت: "عندما يرى الأطفال والدهم بين الحين والآخر فقط، يجدون صعوبة في بناء علاقة آمنة معه، ويواجهون تحديات في تكوين نماذج ذهنية غير مستقرة حول العلاقات الشخصية".
وردّت كيم كارداشيان على من يتهمها بأنها تمنع أولادها من لقاء والدهم، مؤكدةً أن هذا الأمر غير صحيح بالمرّة، حيث قالت: "الأمر ليس اختطافاً للأولاد، بل طلاق من والدهم"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بطريقتها في الاهتمام بأطفالها وحرصها على تأمين الراحة الجسدية والنفسية لهم. (لها)
