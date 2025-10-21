Advertisement

فنون ومشاهير

قلق كيم كارداشيان على أطفالها… كيف أثر غياب والدهم عليهم؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1432383-638966893081085763.jpg
Doc-P-1432383-638966893081085763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن قلقها بشأن أطفالها الأربعة نتيجة ابتعاد والدهم، المغنّي كانييه ويست، عنهم لأكثر من شهرين.
Advertisement


وخلال ظهورها في حلقة من بودكاست "اتصل بوالدها" الذي تقدّمه الإعلامية أليكس كوبر، أكدت كيم أن علاقتها الحالية بزوجها السابق ليست على ما يرام، مشيرةً إلى انشغاله المستمر وغيابه عن حياة أطفالها: نورث، وسينت، وشيكاغو، وسالم، منذ عدة أشهر. ووصفت كيم هذا الوضع بأنه "مقلق" من الناحية النفسية بالنسبة للأطفال.


وأوضحت كيم أنها تسعى لتكون علاقة أطفالها جيدة مع والدهم إذ قالت: "أرحّب بعلاقة جيدة وصحية مع أطفالي ووالدهم، وأحميهم عندما يحين الوقت، ولكن آخر تواصل بين الأطفال ووالدهم كان قبل نحو شهرين".


وأضافت: "عندما يرى الأطفال والدهم بين الحين والآخر فقط، يجدون صعوبة في بناء علاقة آمنة معه، ويواجهون تحديات في تكوين نماذج ذهنية غير مستقرة حول العلاقات الشخصية".

وردّت كيم كارداشيان على من يتهمها بأنها تمنع أولادها من لقاء والدهم، مؤكدةً أن هذا الأمر غير صحيح بالمرّة، حيث قالت: "الأمر ليس اختطافاً للأولاد، بل طلاق من والدهم"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بطريقتها في الاهتمام بأطفالها وحرصها على تأمين الراحة الجسدية والنفسية لهم. (لها) 
مواضيع ذات صلة
كيم كارداشيان تكشف وصية والدها: "لا تدرسي القانون يا كيم"
lebanon 24
22/10/2025 11:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أولادها.. كيم كارداشيان تثير الجدل مجددًا
lebanon 24
22/10/2025 11:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار عليهم من قبل "مجهولين" في حمص
lebanon 24
22/10/2025 11:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق الانفصال عند الأطفال.. كيف تساعد بطانية الأمان في تهدئته؟
lebanon 24
22/10/2025 11:38:03 Lebanon 24 Lebanon 24

تلفزيون الواقع

كيم كارداشيان

كيم كار

بودكاست

بالمر

العلا

كاني

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:30 | 2025-10-22
04:28 | 2025-10-22
03:06 | 2025-10-22
01:57 | 2025-10-22
00:40 | 2025-10-22
16:33 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24