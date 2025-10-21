قلق كيم كارداشيان على أطفالها… كيف أثر غياب والدهم عليهم؟

Advertisement

وخلال ظهورها في حلقة من "اتصل بوالدها" الذي تقدّمه الإعلامية أليكس ، أكدت كيم أن علاقتها الحالية بزوجها السابق ليست على ما يرام، مشيرةً إلى انشغاله المستمر وغيابه عن حياة أطفالها: نورث، وسينت، وشيكاغو، وسالم، منذ عدة أشهر. ووصفت كيم هذا الوضع بأنه "مقلق" من الناحية النفسية بالنسبة للأطفال.وأوضحت كيم أنها تسعى لتكون علاقة أطفالها جيدة مع والدهم إذ قالت: "أرحّب بعلاقة جيدة وصحية مع أطفالي ووالدهم، وأحميهم عندما يحين الوقت، ولكن آخر تواصل بين الأطفال ووالدهم كان قبل نحو شهرين".وأضافت: "عندما يرى الأطفال والدهم بين الحين والآخر فقط، يجدون صعوبة في بناء علاقة آمنة معه، ويواجهون تحديات في تكوين نماذج ذهنية غير مستقرة حول العلاقات الشخصية".