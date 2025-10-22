أغلقت حساباتها.. شكران مرتجى تعتذر من السوريين بسبب سيف سبيعي!

Advertisement

قامت الفنانة بإغلاق حساباتها على موقعي " " و"إكس" بعد الجدل الكبير الذي أثارته الحلقة الثانية من برنامجها "أوه " والتي استضافت فيها المخرج الذي تحدث عن مواضيع سياسية ما أثار موجة من الانتقادات.ونشرت شكران عبر حسابها على "فيسبوك" سلسلة رسائل وجّهت من خلالها كلامًا مؤثرًا لأهلها وجمهورها في ، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة أو إثارة الجدل.وكتبت قائلة:"ظنّ الكثيرون بي ظنّ السوء بعد مشاهدة حلقة من برنامجي الجديد، أقسم بأنه لا أنا ولا المحطة ولا الضيوف غايتنا إثارة الجدل أو إيقاظ الفتنة أو أي نيّة سيئة تجاهكم وتجاه الوطن، بل العكس".وأضافت أنها تفتخر بانتمائها للشعب السوري، وقدّمت اعتذارها لكل من شعر بالأذى قائلة: "أتشرف بانتمائي إليكم، وإن كنت تسببت في أذية قلوبكم عذرًا من القلب."وأضافت: "نبتعد مو لأننا جبناء ولا قليلين حيلة، بنبتعد لأنو في شي ما بيشبهنا، وشتيمتنا بتجي من ناس المفروض بيعرفونا، ولأن أخلاقنا ما بتسمحلنا نرد الإساءة والتجريح، بنبتعد لأنو بنحب وما منعرف نكره".